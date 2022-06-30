Ученые из Швейцарии создали экопластик из отходов растений

В Швейцарии создали новый биоразлагаемый экопластик из отходов растений на замену ПЭТ. Об этом пишет SWI.

Термостойкий и прочный материал сделан из несъедобных частей растений и подойдет для производства пищевых упаковок, нитей для 3D-печати и волокон тканей. Новый пластик получился прочным, как ПЭТ, благодаря лигнину - биополимеру, из которого состоят одеревеневшие стенки растительных клеток.

Созданный швейцарскими учеными материал можно нагревать до 100 градусов C. Он не пропускает кислород и пар. Экопластик перерабатывается химически или распадается на сахара в естественной среде.