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Ученые из Швейцарии создали экопластик из отходов растений

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- Анастасия Карелина
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В Швейцарии создали новый биоразлагаемый экопластик из отходов растений на замену ПЭТ. Об этом пишет SWI.

Термостойкий и прочный материал сделан из несъедобных частей растений и подойдет для производства пищевых упаковок, нитей для 3D-печати и волокон тканей. Новый пластик получился прочным, как ПЭТ, благодаря лигнину - биополимеру, из которого состоят одеревеневшие стенки растительных клеток.

Созданный швейцарскими учеными материал можно нагревать до 100 градусов C. Он не пропускает кислород и пар. Экопластик перерабатывается химически или распадается на сахара в естественной среде.


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URL: https://www.vb.kg/419938
Теги:
наука, Швейцария, экология, в мире
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