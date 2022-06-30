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Российский Центробанк показал новую сторублевую купюру

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- Канат Кожоев
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Банк России представил редизайн купюры в своём телеграм-канале, над ним работали больше года. Дизайн купюры обновили впервые за 18 лет.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной - Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, на втором плане - музей-заповедник "Куликово поле". На старой купюре на лицевой стороне был была Квадрига Аполлона на здании Большого театра, а на оборотной - главный фасад Большого театра.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года. ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что обновление нужно, чтобы усилить защиту купюр и сделать дизайн более современным.


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URL: https://www.vb.kg/419942
Теги:
Россия, деньги, мировые новости, новости мира
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