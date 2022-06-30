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Американцы обвинили китайские компании в поддержке российской армии

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- Канат Кожоев
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Администрация президента США Джо Байдена добавила в черный список пять китайских компаний за то, что они якобы оказывали военную помощь российской армии, сообщает Reuters.

Министерство торговли США, которое контролирует процесс внесения в черный список, сообщило о том, что китайские компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics продолжают заключать контракты на поставку товаров российским организациям, включенным в этот список и находящимся под санкциями.

В черный список также была добавлена еще 31 компания из стран, среди которых Россия, ОАЭ, Литва, Пакистан, Сингапур, Великобритания, Узбекистан и Вьетнам, согласно записи в Федеральном реестре. Из 36 добавленных компаний 25 имели торговые операции в Китае.

"Эти действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру о том, что, если они попытаются поддержать Россию, США также откажутся от них", - говорится в заявлении заместителя министра торговли по промышленности и безопасности Алана Эстевеса.

Отвечая на вопрос, поставляли ли эти китайские фирмы товары российским военным, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не подтвердил и не опроверг обвинения, но повторил, что Китай выступает против санкций США в отношении России.

"Китай и Россия осуществляют нормальное торговое сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. В это не должна вмешиваться или ограничивать какая-либо третья сторона", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Внесение китайских фирм в черный список означает, что их американские поставщики должны получить лицензию министерства торговли, прежде чем они смогут продавать китайским компаниям свои товары.


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URL: https://www.vb.kg/419943
Теги:
Китай, Россия, США, санкции
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