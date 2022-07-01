Карту "Тулпар" можно приобрести у водителей троллейбусов и автобусов

С 1 июля бишкекские автобусы и троллейбусы должны были полностью перейти на безналичный расчет, то есть совершить оплату за проезд в общественном муниципальном транспорте можно было бы только с помощью карты "Тулпар". Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, принимая во внимание многочисленные обращения горожан, принял решение о переносе перехода муниципального общественного транспорта на безналичный расчёт на более поздний срок.

Тем не менее, рано или поздно общественный транспорт столицы все же перейдет на безналичный расчет. Как проехать в транспорте тем, кто еще не приобрел карту или же иностранным гостям в столице, корреспонденту vb.kg рассказали в Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

Заведующий отделом мониторинга Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Максат Турдугулов сказал, что карты "Тулпар" продаются во всех почтовых отделениях города Бишкек, также в сервисных центрах мобильных операторов. Стоят 50 сомов, на балансе уже есть одна поездка. Также можно приобрести у всех водителей общественного муниципального транспорта - автобусов и троллейбусов", - сказал.

"Во-первых по республике идет обширный переход к цифровизации. Во-вторых, когда водители берут оплату наличными средствами, они могут эти деньги не сдавать в бюджет и это создает коррупционные моменты. По нашим оценкам, переход на оплату с помощью карты "Тулпар" увеличит сборы за проезд в общественном транспорте", - сказал он.

Максат Турдугулов также отметил, что оплатить за проезд можно будет и по QR-коду, для этого необходимо скачать и установить мобильное приложение "Тулпар" и зарегистрировать в нем свою карту. Также бесконтактная оплата принимается с помощью карт "Элкард" и VIZA. По его словам, иностранные туристы в Бишкеке в основном пользуются картой VIZA, с ее помощью они смогут оплатить за проезд в общественном муниципальном транспорте.