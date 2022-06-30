В Джалал-Абаде открыто новое здание Управления СБНОН МВД

Сегодня в Джалал-Абаде состоялась торжественная церемония открытия нового здания Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики (СБНОН) по Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Здание было построено в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) "Оказание поддержки в области контроля за наркотиками в Кыргызской Республике" при поддержке правительства Японии.

В церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Нурбек Абдиев, полномочный представитель президента по Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике Соичиро Окава, глава Программного офиса Управления по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, а также руководители областных подразделений силовых министерств и ведомств и органов местного самоуправления.

"Кыргызская Республика с момента обретения суверенитета и по настоящее время самым активным образом противодействует незаконному обороту наркотиков. Это одно из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Мы осознаем, что ни одно государство, какими бы ресурсами оно ни обладало, не сможет в одиночку решить все накопившиеся проблемы в сфере контроля над наркотиками. В этой связи мы выступаем в поддержку центральной координирующей роли ООН в объединении международных усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Открытие административного здания в Джалал-Абаде - серьезный шаг в противодействии международной наркопреступности, действующей по "Северному маршруту", - сказал Нурбек Абдиев.

В рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности при финансовой поддержке правительства Японии в 2020 году для Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики было приобретено десять автомашин и комплект современного оборудования на общую сумму 19 миллионов 572 тысячи сомов.

Заместитель внутренних дел Кыргызской Республики Нурбек Абдиев, полномочный представитель Абсаттар Сыргабаев, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республики Соичиро Окава, Глава Программного офиса УНП ООН Андрей Селезнев в честь открытия здания посадили деревья.

Напомним, что строительство здания началось в конце февраля этого 2022 года. Общая площадь застройки: 318,8 м2.