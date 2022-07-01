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Бишкек вошел в рейтинг самых дешевых городов мира для иностранцев

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Ташкент, Душанбе и Бишкек оказались в списке самых дешевых городов мира для проживания иностранных специалистов. Данные приводятся в рейтинге Cost of Living City Ranking, сообщает centralasia.media.

Всего в списке присутствуют 227 городов, подсчет ведется от самых дорогих до самых дешевых. Ташкент занимает 221 место.

Самым дорогим город для проживания иностранцев признан Гонконг, а самым дешевым - Анкара.

В десятку самых дешевых городов также вошли: Алжир, Тунис, Стамбул, Карачи, Исламабад, Алматы (219), Душанбе (225) иБишкек (226).

В десятку лидеров по дороговизне вошли сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

А самым дорогим для проживания иностранцев городом в мире был признан Гонконг. В топ-10 также вошли: Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин.

Такой рейтинг самых дорогих и дешевых городов для переезда составляется ежегодно. Исключением был лишь 2021 год, тогда из-за пандемии COVID-19 было решено не проводить исследования.

Города оцениваются по стоимости более чем 200 товаров и услуг, среди которых стоимость аренды жилья, общественного транспорта, еды, одежды и развлечений.


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URL: https://www.vb.kg/419953
Теги:
рейтинг, Центральная Азия, Бишкек
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