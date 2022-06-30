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Усупов: Мы никогда не позволим провести в Бишкеке ЛГБТ-парад

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- Бакыт Басарбек
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Мы никогда и никому не позволим провести в Бишкеке ЛГБТ-парад. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, необходимо на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду ЛГБТ.

"Не так давно журналист Бектур Искендер в соцсетях выразил уверенность, что когда-нибудь он и ему подобные организуют в Бишкеке ЛГБТ-парад. Так вот пусть он зарубит себе на носу, никто ему этого не позволит. Если он настолько далекий от понимания, что пропагандируемая им зараза несет опасность нашему обществу, в том числе и его детям, то это его проблема. По моему убеждению он позорит не только свой народ, но и свою семью и свой род. Правда, скорее всего ему чужды эти понимания", - сказал Усупов.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" призвал депутатов принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма.


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URL: https://www.vb.kg/419954
Теги:
митинг, ЛГБТ, Кыргызстан
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