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Продолжается сбор средств на операцию сестрам из КР Асие и Амире

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- Нина Ничипорова
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У сестер шестилетней Асии и четырехлетней Амиры из Кыргызстана тяжелое наследственное заболевание крови – талассемия, при котором нарушается выработка гемоглобина. Как рассказали врачи, в результате происходит сбой в работе всех органов, деформируются кости, поскольку из-за сниженного количества эритроцитов в костном мозге расширяются участки кроветворения. Это ведет не только к деформации скелета, но и к другим тяжелым изменениям в организме – ведь кости могут задевать нервы и сосуды.

Через каждые 20 дней Асие и Амире делают переливание крови. Но болезнь прогрессирует, и врачи говорят, что спасти сестер может только операция по пересадке костного мозга, вернее две – и Асие, и Амире. Операции согласны сделать в Турции. Но для этого необходимо 220 тысяч долларов.

У семьи таких денег никогда не было и нет. Шесть лет борьбы с болезнью вообще усугубили ее материальное положение. Работает только отец девочек Юсуп. А мать все 24 часа в сутки находится рядом с дочерьми. Из-за слабого иммунитета они не могут посещать детсад и вообще находиться в многолюдных местах. Сестрам, кроме переливания крови, необходима и специальная диета.

Старший брат Юсупа Муса работал на рынке "Дордой" и, чтобы помочь семье брата, обратился к предпринимателям из Поднебесной, торгующим там. Информация дошла и до газеты "Шелковый путь. Культурное развитие", руководство которой немедленно организовала сбор помощи. Редактор газеты позвонил всем своим соотечественникам и рассказал о проблеме семьи Юсупа Мейсанова.

Среди тех, кто первым отозвался на просьбу о помощи, был и Линь Цзинь Дянь, глава чайной компании из китайской провинции Фуцзянь. Он предложил продать 250 килограммов элитного чая из его родной провинции, а вырученные деньги полностью перевести на счет маленьких Асии и Амиры.

Руководство газеты связалось с институтом Конфуция при КНУ имени Ж.Баласагына и предложило организовать благотворительную ярмарку. Акцию также поддержали преподаватели и студенты международного факультета КРСУ, а также БГУ. Владелец кафе "Мира" предоставил место для проведения ярмарки. На ней, кроме чая, были и сувениры, изготовленные руками студентов БГУ.

Только в первый день благотворительной ярмарки удалось продать чая на 90 тысяч сомов. Кроме того, десятки китайских предпринимателей вносили различные суммы на поддержку маленьких кыргызстанок и за один день удалось собрать больше миллиона сомов. Вообще собрано 30 тысяч долларов, которые и передали родителям девочек.

- Не очень надеялся, что люди откликнутся на нашу беду. Спасибо большое всем, кто нам помогает, - сказал их отец.

Но даже с учетом уже собранных средств нужной на операции суммы пока не хватает на лечение сестричек.

Желающие помочь маленьким Асие и Амире могут обратиться в редакцию газеты "Шелковый путь. Культурное развитие".

Телефон: 0551 176 666.

Адрес: ул. Н. Исанова, 172.

Также можно перевести деньги по следующим реквизитам:

KASPI GOLD 4400430136653224 на имя RAMILIA SULEEVA;

Сбербанк 4279380696223637 на имя YUSUP MEISANOV;

Элькарт Visa 1030420204109356 на имя Мейсанов Юсуп ;

Demir Bank 4215890118954442 на имя YUSUP MEISANOV;

Demir Bank 1180000199059061 на имя YUSUP MEISANOV;

Мбанк на номер 0554388884 на имя Юсуп Мейсанов;

О Деньги! +996505745746 на имя Алина Вудунлар;

Эльсом! + 996505745746 на имя Алина Вудунлар;

Optima Bank 4169585342085189 на имя Alina Vudunlar.


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URL: https://www.vb.kg/419959
Теги:
Китай, операция, Турция, доллар, врачи, предприниматель, акция
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