Погода
$ 80.94 - 81.94
€ 84.80 - 85.80

В КР обсудили вопросы развития международного мультимодального маршрута

30  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе городе Чолпон-Ате прошла шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция – Европа". Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Участники обсудили текущие итоги реализации проекта международного мультимодального маршрута. Стороны отметили, что скоординированные меры и взаимодействие всех участников коридора способствует развитию Маршрута, увеличению объёмов грузоперевозки, ускорению пропуска контейнерных поездов и организации комбинированных перевозок грузов по данному маршруту.

По итогам мероприятия подписан протокол, в котором отображены меры, направленные на дельнейшее развитие мультимодального маршрута "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция – Европа".

Участие приняли руководители и представители железнодорожных администраций Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Турции, а также логистической компании Азербайджана.

СПРАВКА:

Страны АТР – Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Мультимодальный коридор – консолидация объедение авто и железнодорожной перевозки


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419960
Теги:
Кыргыз темир жолу, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  