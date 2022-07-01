В КР обсудили вопросы развития международного мультимодального маршрута

В городе городе Чолпон-Ате прошла шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция – Европа". Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Участники обсудили текущие итоги реализации проекта международного мультимодального маршрута. Стороны отметили, что скоординированные меры и взаимодействие всех участников коридора способствует развитию Маршрута, увеличению объёмов грузоперевозки, ускорению пропуска контейнерных поездов и организации комбинированных перевозок грузов по данному маршруту.

По итогам мероприятия подписан протокол, в котором отображены меры, направленные на дельнейшее развитие мультимодального маршрута "Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция – Европа".

Участие приняли руководители и представители железнодорожных администраций Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Турции, а также логистической компании Азербайджана.

СПРАВКА:

Страны АТР – Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Мультимодальный коридор – консолидация объедение авто и железнодорожной перевозки