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Садыр Жапаров поблагодарил спасателей за добросовестную службу

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики сегодня, 1 июля, поздравил спасателей страны с профессиональным праздником - Днем работников спасательной службы. Пресс-служба главы государства распространила текст поздравления Садыра Жапарова.

vb.kg приводит весь текст поздравления президента.

"Уважаемые сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций!

Дорогие спасатели!

Уважаемые ветераны спасательной службы!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Одним из вызовов сегодняшнего дня - является изменение климата и сопровождающие его опасные природные явления, и в этой связи чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия становятся все более глобальными. Таким образом, мы становимся свидетелями прямого влияния различных непредвиденных бедствий на нашу повседневную жизнь.

За последние годы нашей независимости, многочисленные чрезвычайные ситуации: сходы оползней, камнепады, наводнения, засуха, пожары, а затем и вспышка коронавирусной инфекции, которая взбудоражила весь мир, - испытали и в то же время укрепили вашу стойкость.

Уважаемые спасатели, Ваша профессия востребована в любой точке мира, она связана с постоянными рисками и различного рода опасностями. Мы отчаянно нуждаемся в спасателях, когда происходят любые бедствия и чрезвычайные ситуации. В любой ситуации, порой рискуя своей собственной жизнью ради спасения других, вы делаете все возможное, чтобы не допустить или уменьшить ущерб населению от бедствий. И это не каждому под силу, только особой категории людей - нашим спасателям!

Спасатель - это профессия, требующая ответственности, а значит и профессионализма. Быть спасателем - это значит иметь твердую волю, высокую психологическую подготовку, быть готовым переносить все тяготы службы, успешно выполнять поставленные задачи. Не каждый человек способен стать спасателем, быть им - это призвание!

За это ответственное, связанное порой с риском для жизни, но воистину благородное дело, я благодарю всех тех, кто служил - наших ветеранов и тех, кто сегодня продолжает нести службу в этих рядах. Я отдаю дань уважения спасателям, которые погибли при исполнении своих обязанностей при спасении людей.

Учитывая, с какими сложностями связана ваша служба, нами будет продолжена работа по решению социально-бытовых проблем спасателей.

В целях повышения эффективности Вашей работы мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить современной техникой и снаряжением.

Уверен, что роль и значение спасательной службы будет в дальнейшем только расти.

От имени всех кыргызстанцев благодарю вас за добросовестную службу.

Благодарность народа - это главная награда. Желаю вам и вашим семьям благополучия и процветания!

Пусть Всевышний защитит наш Кыргызстан от бедствий и катастроф!", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/419966
Теги:
президент, поздравление, Садыр Жапаров
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