5 июля в Бишкеке открывается международная выставка "Мы вместе"

5 июля в филиале "Галереи М" в Бишкеке открывается международная выставка "Мы вместе".

Новая экспозиция объединила работы участников из трех стран: Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Вниманию ценителей прекрасного будут представлены произведения, созданные известными художниками - Араншы Шаржановым, Шавкатом Маматкаримовым, Русланом Ибраимовым, Бахрамжаном Темировым и Азаматом Абакировым.

Торжественное открытие выставки: 5 июля в 17 часов.

Вход свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" - 4 этаж/413 и АртХолл.