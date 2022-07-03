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5 июля в Бишкеке открывается международная выставка "Мы вместе"

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- Анастасия Карелина
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5 июля в филиале "Галереи М" в Бишкеке открывается международная выставка "Мы вместе".

Новая экспозиция объединила работы участников из трех стран: Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Вниманию ценителей прекрасного будут представлены произведения, созданные известными художниками - Араншы Шаржановым, Шавкатом Маматкаримовым, Русланом Ибраимовым, Бахрамжаном Темировым и Азаматом Абакировым.

Торжественное открытие выставки: 5 июля в 17 часов.

Вход свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" - 4 этаж/413 и АртХолл.


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URL: https://www.vb.kg/419970
Теги:
выставка, искусство, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ЦУМ
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