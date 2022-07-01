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Финнадзор установил минимальные требования к капиталу ломбардов

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- Канат Кожоев
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Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщила о принятии постановления "О внесении изменений в некоторые решения правительства КР по вопросам небанковского финансового рынка".

Согласно документу, с 1 июля 2022 года минимальный размер уставного капитала ломбарда должен составлять 1 миллион сомов. С 1 января 2023 года - 2 миллиона сомов и с 1 января 2025 года 3 миллионаа сомов.

Как отмечают в Финнадзоре, увеличение уставного капитала необходимо для повышения уровня финансовой устойчивости деятельности ломбардов.


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URL: https://www.vb.kg/419972
Теги:
Госфиннадзор, ломбард, Кыргызстан, деньги, экономика
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