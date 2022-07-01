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Киссинджер обозначил три возможных исхода конфликта на Украине

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- Канат Кожоев
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Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами, передает ТАСС.

"Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится [на текущих позициях], то это будет победой [для России], <...>. И роль НАТО [в таком случае] не будет столь значимой, как прежде считалось", - сказал он в интервью британскому журналу The Spectator.

Второй вариант, по его мнению, это попытка "выдавить" Россию с территорий, которые она присоединила до начала специальной операции, включая Крым. Затем, если военные действия продолжатся, "возрастет [для Запада] риск самому оказаться в состоянии войны с Россией", отметил Киссинджер. Третий сценарий, согласно версии дипломата, заключается в возврате к ситуации до 24 февраля. По его мнению, в таком случае Украина "будет перевооружена и тесно связана с НАТО" или даже станет членом альянса. При этом он указал, что данный сценарий предполагает заморозку конфликта на определенный период.


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URL: https://www.vb.kg/419978
Теги:
Россия, США, военная операция в Украине
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