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Диетолог назвала замедляющие метаболизм продукты

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- Айжан Мамбеталиева
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Диетолог Лиза Московиц назвала продукты, которые замедляют метаболизм и приводят к ожирению. Об этом сообщает ETNT.

По ее словам, сахар, сладкие газировки, белый хлеб, мюсли, белый рис, макароны и мучные изделия быстро перевариваются и превращаются в глюкозу. Диетолог пояснила, что такие продукты дают быстрый прилив сил, однако вскоре вновь появляется голод и вялость. В результате человек больше ест.

Специалист посоветовала выбирать цельнозерновые и белковые продукты, бобы, а также овощи и фрукты.


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URL: https://www.vb.kg/419987
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