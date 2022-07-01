Образована группа по совершенствованию избирательного законодательства

В Центральной избирательной комиссии образована межведомственная рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Такое решение принято в соответствии со статьей 4 конституционного Закона "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики".

В состав межведомственной рабочей группы включены 44 человека: депутаты Жогорку Кенеша, члены Центральной избирательной комиссии, судьи, представители государственных органов, гражданского сообщества и эксперты в области избирательного законодательства.

Рабочей группе на основе анализа действующего законодательства, практики проведения выборов, путем широкого общественного обсуждения необходимо выработать рекомендации по совершенствованию избирательного права и процесса.

Организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы возложено на аппарат ЦИК.

Напомним, что следующий избирательный цикл начнется в 2025 году с массовых местных выборов. В 2026 году – срок очередных парламентских выборов, в 2027 году – президентских выборов.