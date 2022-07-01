Светлана Сирмбард поздравила коллектив своего вуза и медиков с праздником

Администрация Международного университета "Адам" поздравляет всех своих студентов, родной коллектив, всех медиков республики с Днём медицинского работника!

Дорогие наши коллеги! Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт и знания помогают людям обрести здоровье, а ваш милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. Вы дарите людям надежду , веру в исцеление. Будьте счастливы, хранимы родными, всегда бодры и веселы.

С уважением, Ректор университета Адам Светлана Сирмбард