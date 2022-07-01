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Светлана Сирмбард поздравила коллектив своего вуза и медиков с праздником

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Администрация Международного университета "Адам" поздравляет всех своих студентов, родной коллектив, всех медиков республики с Днём медицинского работника!

Дорогие наши коллеги! Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт и знания помогают людям обрести здоровье, а ваш милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. Вы дарите людям надежду , веру в исцеление. Будьте счастливы, хранимы родными, всегда бодры и веселы.

С уважением, Ректор университета Адам Светлана Сирмбард


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URL: https://www.vb.kg/419997
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