Ректор МВШМ Стальбек Ахунбаев поздравил всех своих коллег с праздником

Ректор МВШМ Стальбек Ахунбаев от имени администрации своего учебного заведения свой коллектив и всех медиков Кыргызстана с профессиональным праздником:

"С Днём медицинского работника, уважаемые коллеги!

Поздравляю весь профессорско-преподавательский коллектив, студентов Международной высшей школы медицины, коллектив медцентра VEDANTA, всех медиков Кыргызстана с нашим профессиональным праздником. Мы выполняем благородную миссию – готовим будущих спасателей человеческих жизни. Желаем каждому из вас быть кумирами своих пациентов , мужественно и бесстрашно побеждая любые вирусы и болезни . Пусть ни что не останавливает вас на пути сражения за человеческие жизни. То что вы делаете и будете делать для людей, не возможно переоценить, потому что вы поможете им жить полноценной жизнью. Желаю успехов в вашем благородном и таком необходимом труде, уважение и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими, крепких сил и здоровья а так же стойкости, уверенности, решительности и определённости в любых жизненных ситуациях, а во всех делах сопутствует удача, радость, надежда!".