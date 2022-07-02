Узбекистанцы стали активно жаловаться на "телемагазины на диване". По ТВ говорят одно, а при покупке товары оказываются значительно хуже, сообщают СМИ со ссылкой на данные Агентства по защите прав потребителей.

Одна из основных причин высокой популярности телемагазинов – это, конечно же, удобство. Сидя на диване дома, вы можете заказать буквально все: от швабры до раскраски. Цены, на первый взгляд, кажутся ниже и заказать понравившийся товар можно в любое время, не выходя из дома.

На телеканалах нашей страны выпуски "магазина на диване" повторяются по несколько раз в день. В Агентство по защите прав потребителей с начала года поступило более 90 обращений от потребителей со всей республики на популярный телемагазин HOP SHOP. Ущерб по этим жалобам превысил 51 миллион сумов.

Не имея возможности оценить товар, после доставки потребители часто разочаровываются. В своих обращения они жалуются, что заказанные товары не оправдали их ожиданий, ведь по телевизору говорили одно, а в действительности оказалось совсем другое.

Популярные маркетинговые уловки

Ведущие продвигают различные товары, обещая высокое качество по привлекательной цене. Самая забавная сторона рекламы – предлагаемые скидки действуют только во время показа передачи.

Когда по телеканалу активно рекламируют товар, настойчиво рассказывая о его суперкачестве по заниженной цене, потребитель невольно становится заложником таких хитрых маркетинговых уловок. Часто в конце ролика предлагают немедленно позвонить на указанный номер телефона и приобрести продукт. Потребитель, сам не замечая того, производит заказ.

"Согласно закону "О защите прав потребителей" покупатели имеют право на получение достоверной и полной информации о товаре, а также продавце и право на свободный выбор и надлежащее качество товара. Закон гласит – если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации о товаре повлекло приобретение товара, не обладающего необходимыми потребительскими свойствами, то потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных ему убытков", – отметили в Агентстве.

При этом убытки, причиненные потребителю товаром, приобретенным в результате недобросовестной рекламы, подлежат возмещению продавцом в полном объеме.