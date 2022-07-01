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Задержан экс-начальник ГУ "Бишкекглавархитектура" Канат Анарбеков

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По факту злоупотребления должностным положением задержан экс-начальник ГУ "Бишкекглавархитектура" - А.К.К. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, был выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства ГУ "Бишкекглавархитектура", выраженный в выдаче разрешительных документов с нарушениями установленных норм.

"Установлено, что в бытность начальника ГУ "Бишкекглавархитектура" А.К.К., пользуясь своим должностным положением, лоббировал о незаконной выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство многоэтажных домов и административных зданий в столице.

Так, в результате противоправных деяний А.К.К. в сговоре со строительными компаниями наблюдается хаотичное строительство в городе Бишкеке без соблюдения правил безопасности, с нарушениями норм архитектуры и градостроительства. Также имеется факт рейдерского захвата земельного участка со стороны строительных компаний при содействии должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура".

В настоящее время ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности должностных и иных лиц к вышеуказанным фактам".

Из всех бывших начальников ГУ "Бишкекглавархитектура" под инициалы А.К.К. подходит только Анарбаев Канат Кучукбаевич.


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URL: https://www.vb.kg/420007
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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