Задержан экс-начальник ГУ "Бишкекглавархитектура" Канат Анарбеков

По факту злоупотребления должностным положением задержан экс-начальник ГУ "Бишкекглавархитектура" - А.К.К. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, был выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства ГУ "Бишкекглавархитектура", выраженный в выдаче разрешительных документов с нарушениями установленных норм.

"Установлено, что в бытность начальника ГУ "Бишкекглавархитектура" А.К.К., пользуясь своим должностным положением, лоббировал о незаконной выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство многоэтажных домов и административных зданий в столице.

Так, в результате противоправных деяний А.К.К. в сговоре со строительными компаниями наблюдается хаотичное строительство в городе Бишкеке без соблюдения правил безопасности, с нарушениями норм архитектуры и градостроительства. Также имеется факт рейдерского захвата земельного участка со стороны строительных компаний при содействии должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура".

В настоящее время ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности должностных и иных лиц к вышеуказанным фактам".

Из всех бывших начальников ГУ "Бишкекглавархитектура" под инициалы А.К.К. подходит только Анарбаев Канат Кучукбаевич.