Камчыбек Ташиев принял чемпиона Hardcore FC Самата Абдрахманова

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев провел встречу с чемпионом крупнейшей в мире лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship Саматом Абдрахмановым. На встрече присутствовал также отец бойца Маматраим Абдрахманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Камчыбек Ташиев поздравил Самата Абдрахманова с победой в финальном бою против Лендруша Акопяна и завоеванием чемпионского пояса Hardcore FC, отметив в своем выступлении важность подобных побед для всего народа Кыргызстана. "Именно такие победы развивают в Кыргызстане спорт и учат нашу молодёжь быть настоящими патриотами своей земли", - сказал он.

Председатель ГКНБ оценил высочайший класс мастерства, силу и духа и твердый характер отечественного спортсмена, который убедительно победил соперника. При этом Камчыбек Ташиев отметил, что вся страна, сотни тысяч наших граждан неустанно наблюдает за успехами Самата Абдрахманова и горячо болеют за него. Также выразил уверенность в том, что в будущем спортсмен добьётся еще больших результатов и покажет всему миру блестящие достижения.

В свою очередь Самат Абдрахманов поблагодарил Камчыбека Ташиева и всех кыргызстанцев за поддержку и теплый прием, отметив, что где бы он не выступал, всегда чувствует горячую поддержку своих соотечественников, которые придают ему сил и уверенность в победе".