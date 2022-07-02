Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Выявлены факты коррупции руководителей УКС Баткенской области

135  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупционных проявлений в виде злоупотребления должностным положением, нецелевого использования финансовых средств из республиканского бюджета и проведения тендера в нарушение Закона КР со стороны руководителей УКС Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В 2015 году УКС был проведен тендер на строительство поликлиники в городе Баткен на 250 мест. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что отдельные должностные лица УКС по Баткенской области в сговоре с работниками ОсОО "Юг-Мак" при строительстве поликлиники осуществляли закупки по завышенной цене и указывали завышенные объемы работ. Выявлены были и другие нарушения.

В настоящее время по данному факту начаты соответствующие следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420011
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  