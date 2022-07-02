Выявлены факты коррупции руководителей УКС Баткенской области

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупционных проявлений в виде злоупотребления должностным положением, нецелевого использования финансовых средств из республиканского бюджета и проведения тендера в нарушение Закона КР со стороны руководителей УКС Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В 2015 году УКС был проведен тендер на строительство поликлиники в городе Баткен на 250 мест. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что отдельные должностные лица УКС по Баткенской области в сговоре с работниками ОсОО "Юг-Мак" при строительстве поликлиники осуществляли закупки по завышенной цене и указывали завышенные объемы работ. Выявлены были и другие нарушения.

В настоящее время по данному факту начаты соответствующие следственные мероприятия.