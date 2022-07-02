Президент ознакомился с ходом строительства дорог в Караколе

Президент Кыргызстана ознакомился с ходом реконструкции и строительства дорог в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В городе завершаются реконструкционные работы одних из самых главных дорог города - улиц Торгоева, Токтогула и Пржевальского.

Садыра Жапарова проинформировали, что общая протяженность асфальтобетонного покрытия улицы Торгоева составляет более 1,100 метров. На протяжении многих лет капитальный ремонт на этой улице не проводился. Улица Торгоева пересекается с 18 улицами Каракола, две из которых являются центральными.

Общая сметная стоимость проекта, финансируемого за счет "Фонда развития Иссык-Кульской области" и местного бюджета Каракола, составляет 75 миллионов сомов.

Учитывая, что дорогу строит муниципальное предприятие "Дорожное хозяйство" - строительство обходится в 55 миллионов сомов, таким образом, экономия составляет 20 миллионов сомов.

В настоящее время улица Торгоева заасфальтирована от улицы Токтогула до улицы Алдашева, а также начаты ремонтные работы от улицы Алдашева до улицы Пржевальского. Завершить все работы планируется до 20 июля.

Улица Токтогула, протяженностью 2 километра 600 метров, ширина которой 14 метров, построена в 1970-х годах, асфальтобетонный слой был разрушен. Сметная стоимость проекта улицы Токтогула, финансируемой из республиканского бюджета, составляет 175 миллионов сомов. На сегодня реконструкционные работы завершены на 90 процентов. Объект будет сдан до 15 июля.

Последний капремонт улицы Пржевальского был проведен в 1960-1970 годах. На сегодня под дорогой на улице Пржевальского, которая считается развязкой с юга на север города, проложено 1,8 километра водопровода. От улицы Кучукова до улицы Кутманалиева уложено 2 полосы асфальта, в 400 метрах с южной стороны сделан тротуар. Все строительные работы будут завершены до 31 августа.

Кроме того, в городе планируется строительство 38 километров тротуаров, сметная стоимость которых составляет 100 миллионов сомов, а также фрезеровка 5 километров основных дорог и более 4,300 метров реконструкции центральных дорог на сумму 240 миллионов сомов.

Таким образом, в Караколе в 2022 году будет отремонтировано более 15 километров основных дорог и 60 километров тротуаров.

Глава государства подчеркнул, что работы по реконструкции и строительству дорог ведутся медленно, реализацию проектов необходимо ускорить.

Президент отметил важность организации качественного строительства и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с современными стандартами. Тем самым, повысить удобство для местных жителей и прибывающих в Каракол туристов.

Соответствующим госорганам поручено завершить реконструкцию и контролировать своевременное и качественное выполнение всех необходимых работ во избежание неэффективного расходования государственных средств.