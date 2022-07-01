ГКНБ призывает Равшана Жээнбекова не вводить общественность в заблуждение по поводу государственного долга Кыргызской Республики на 1.3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

По данным пресс-службы, Государственный комитет национальной безопасности КР также опровергает заявление Равшана Жээнбекова об увеличении внешнего долга страны на 1.3 млрд. долл. США, так как оно вводит общественность в заблуждение.

"По существу дела поясняем, что многие из перечисленных Равшаном Жээнбековым задолженностей страны не имеют место быть.

Так, по данным Министерство финансов Кыргызской Республики, информация Равшана Жээнбекова об увеличении государственного долга на 1.3 млрд. долл. США в корне является недостоверной информацией.

500 млн долл. США от российских банков - является фейковой информацией.

Что касается 12,5 млн долл. США от Азиатского банка развития, то в 2021 году было подписано соглашение по приобретению вакцин на сумму 25 млн долл. США, из которых 12,5 млн долл. США является кредит и 12.5 млн. долл. США - грант. На данный момент реализация проекта приостановлено в связи с достаточным количеством вакцин в стране.

160 млн. долл. США от Евразийского фонда стабилизации развития еще не получены, так как ратификационные процедуры еще не завершены.

50 млн. долл. США от американских компаний также являются фейковой информацией. Минфин КР не взаимодействует и не привлекает от иностранных частных компаний кредитных средств.

150 млн долл. США от Всемирного банка - в апреле 2022 года подписаны соглашения на сумму 200 млн долл. США, из которых кредитом является лишь 100 млн долл. США, а остальные являются грантами.

242 млн долл. США от Международного валютного фонда - средства были получены в 2020 году и в связи с пандемией были получены на поддержку бюджета двумя траншами в марте и мае 2020 года, а не текущем году.

33 млн. долл. США от Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – финансовые средства предоставляется в евро и кредитная часть составляет 25,0 млн. евро, которые будут использованы на приобретение газовых автобусов для мэрии города Бишкек, по которому в настоящее время проходят тендерные процедуры.

100 млн долл. США от Международной ассоциации развития - Минфин КР отмечает о неосведомленности автора поста, что МАР входит в группу ВБ, и данная сумма является недостоверной.

Таким образом можно прийти к выводу, что Равшан Жээнбеков в силу своих политических целей намеренно вводит в заблуждение общественность, преследуя тем самым цель по дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

ГКНБ вновь призывает Равшана Жээнбекова и его сторонников не вводить общественность в заблуждение, и напоминает об ответственности", - говорится в сообщении ГКНБ.