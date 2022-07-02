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Равшана Жээнбекова после допроса отпустили

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- Асия Канаева
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Экс-депутат Равшан Жээнбеков был задержан вчера вечером. После допроса в УВД Ленинского района столицы его отпустили домой.

Выйдя на улицу, Жээнбеков рассказал, о чем его спрашивали

"Допросили. Я сказал, что написал правду, и стою на своем. Никакой неверной информации, никакой лжи там нет. Следователи допросили меня, сказали, что больше других вопросов нет, и что я могу идти домой", - сказал экс-депутат.

Жээнбеков добавил, что он намерен бороться за свободную страну, за права человека, за то, чтобы наша страна стала демократической.

Ранее ГКНБ опровергло информацию Равшана Жээнбекова по поводу увеличения государственного долга Кыргызской Республики на 1,3 миллиарда долларов и просило экс-депутата не вводить общественность в заблуждение.


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URL: https://www.vb.kg/420019
Теги:
Ленинский район, допрос, Равшан Жээнбеков, УВД
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