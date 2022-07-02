Стали известны имена победителей лотереи "Требуй чек - выиграй приз!"

На площади "Ала-Тоо" состоялся первый розыгрыш лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!", где в ходе прямого эфира были определены обладатели ценных призов.

По данным пресс-службы ГНС, в розыгрыше участвовало 3 миллиона 449 тысяч 959 билетов, сформированных от сумм отсканированных кассовых чеков через приложение "Салык чек".

Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).

В частности, обладателями призов стали:

Автомобиль KIA Rio

– Жаңыбаев Эрнист Кулмамбетович;

Автомобиль Hyundai Creta

– Жуманова Аиза Нурдановна;

iPhone 13

– Эгембердиев Арстанбек Мухамедалиевич;

– Хашимова Рызвангуль Хаджи-Муратовна;

– Керимбек уулу Жолдошбек;

– Калбаева Райкан Насрединовна;

– Сайпидинов Илхам Махамадисаевич;

iPhone 12

– Акылбай кызы Элнура;

– Исаева Венера Рыскуловна;

– Жакаева Айжаркын Кочкорбаевна;

– Жанибек уулу Эрдөөлөт;

– Козубекова Касиет Фонаркуловна;

Смартфон Samsung А33

– Тоймуратов Файзулла Раджанович;

– Асанбекова Айжан Асанбековна;

– Исаев Мирсудин Бекстанович;

– Нишанбаев Чынгыз Алибаевич;

– Самаров Сыргак Самарович;

– Осмонов Азамат Аскарович;

– Нурманов Тулкин Бахрамович;

– Самудинов Бек Анарбекович;

– Маметтоктоев Маратбек Жээнчороевич;

– Кожобаева Акмарал Береновна;

Микроволновая печь

– Улугбеков Бекмырза Улугбекович;

– Кубатова Бактыгуль Кубанычбековна;

– Бакытбекова Аэлита Бакытбековна;

– Мамырова Анар Зайнавдуновна;

– Маликов Маматбакыт Сатыбаевич;

Пылесос

– Абдуваитов Аскат Макашевич;

– Жакыпов Кайрат Ажыбекович;

– Усманова Мадина Турсуновна;

– Момунбаев Акылбек Сүйүнаалиевич;

– Акылбек уулу Ыман;

Телевизор

– Каныбекова Бегимай Кенжебековна;

– Мусабекова Бегайым Емилбековна;

– Карыбаев Жылдызбек Муратбекович;

– Масадыкова Бегайым Руслановна;

– Эшимкулова Айзада Медетбековна;

Стиральная машина

– Джусупов Шергазы Сатарбаевич;

– Абдыкаар кызы Бүүсалам;

– Еркебаев Урматбек Аманович

– Эргешов Таалайбек Мамадаминович

– Закиров Замирбек Чолпонбекович

Холодильник

– Таиров Осмонкул Зарипжанович;

– Асанова Алия Тынычбековна;

– Сыдыков Бактыбек Бегалиевич

– Шерова Тойдукан;

– Джаныбеков Жапаркан Суюналиевич;

Путевка в пансионат на Иссык-Куль

– Абдышева Айдай Гамсутовна;

– Узакбеков Амантур Узакбекович;

– Саат уулу Бекболот;

– Доулбеков Медер Алымкулович;

– Ибраимова Айкерим Аскарбековна.

Розыгрыш в прямом эфире транслировался телеканалом "Ала-Тоо 24", а также на странице Facebook и на Youtube-канале ГНС. Мероприятие сопровождалось шоу-программой и концертом с участием артистов эстрады.

Стимулирующая лотерея "Требуй чек – выиграй приз!" проходит в республике с 10 мая.

Официальный сайт лотереи: lottery.salyk.kg.