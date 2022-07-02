Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Стали известны имена победителей лотереи "Требуй чек - выиграй приз!"

206  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На площади "Ала-Тоо" состоялся первый розыгрыш лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!", где в ходе прямого эфира были определены обладатели ценных призов.

По данным пресс-службы ГНС, в розыгрыше участвовало 3 миллиона 449 тысяч 959 билетов, сформированных от сумм отсканированных кассовых чеков через приложение "Салык чек".

Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).

В частности, обладателями призов стали:

Автомобиль KIA Rio

– Жаңыбаев Эрнист Кулмамбетович;

Автомобиль Hyundai Creta

– Жуманова Аиза Нурдановна;

iPhone 13

– Эгембердиев Арстанбек Мухамедалиевич;

– Хашимова Рызвангуль Хаджи-Муратовна;

– Керимбек уулу Жолдошбек;

– Калбаева Райкан Насрединовна;

– Сайпидинов Илхам Махамадисаевич;

iPhone 12

– Акылбай кызы Элнура;

– Исаева Венера Рыскуловна;

– Жакаева Айжаркын Кочкорбаевна;

– Жанибек уулу Эрдөөлөт;

– Козубекова Касиет Фонаркуловна;

Смартфон Samsung А33

– Тоймуратов Файзулла Раджанович;

– Асанбекова Айжан Асанбековна;

– Исаев Мирсудин Бекстанович;

– Нишанбаев Чынгыз Алибаевич;

– Самаров Сыргак Самарович;

– Осмонов Азамат Аскарович;

– Нурманов Тулкин Бахрамович;

– Самудинов Бек Анарбекович;

– Маметтоктоев Маратбек Жээнчороевич;

– Кожобаева Акмарал Береновна;

Микроволновая печь

– Улугбеков Бекмырза Улугбекович;

– Кубатова Бактыгуль Кубанычбековна;

– Бакытбекова Аэлита Бакытбековна;

– Мамырова Анар Зайнавдуновна;

– Маликов Маматбакыт Сатыбаевич;

Пылесос

– Абдуваитов Аскат Макашевич;

– Жакыпов Кайрат Ажыбекович;

– Усманова Мадина Турсуновна;

– Момунбаев Акылбек Сүйүнаалиевич;

– Акылбек уулу Ыман;

Телевизор

– Каныбекова Бегимай Кенжебековна;

– Мусабекова Бегайым Емилбековна;

– Карыбаев Жылдызбек Муратбекович;

– Масадыкова Бегайым Руслановна;

– Эшимкулова Айзада Медетбековна;

Стиральная машина

– Джусупов Шергазы Сатарбаевич;

– Абдыкаар кызы Бүүсалам;

– Еркебаев Урматбек Аманович

– Эргешов Таалайбек Мамадаминович

– Закиров Замирбек Чолпонбекович

Холодильник

– Таиров Осмонкул Зарипжанович;

– Асанова Алия Тынычбековна;

– Сыдыков Бактыбек Бегалиевич

– Шерова Тойдукан;

– Джаныбеков Жапаркан Суюналиевич;

Путевка в пансионат на Иссык-Куль

– Абдышева Айдай Гамсутовна;

– Узакбеков Амантур Узакбекович;

– Саат уулу Бекболот;

– Доулбеков Медер Алымкулович;

– Ибраимова Айкерим Аскарбековна.

Розыгрыш в прямом эфире транслировался телеканалом "Ала-Тоо 24", а также на странице Facebook и на Youtube-канале ГНС. Мероприятие сопровождалось шоу-программой и концертом с участием артистов эстрады.

Стимулирующая лотерея "Требуй чек – выиграй приз!" проходит в республике с 10 мая.

Официальный сайт лотереи: lottery.salyk.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420030
Теги:
ГНС, лотерея, площадь Ала-Тоо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  