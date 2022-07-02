Стали известны имена победителей лотереи "Требуй чек - выиграй приз!"

На площади "Ала-Тоо" состоялся первый розыгрыш лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!", где в ходе прямого эфира были определены обладатели ценных призов.
По данным пресс-службы ГНС, в розыгрыше участвовало 3 миллиона 449 тысяч 959 билетов, сформированных от сумм отсканированных кассовых чеков через приложение "Салык чек".
Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).
В частности, обладателями призов стали:
Автомобиль KIA Rio
– Жаңыбаев Эрнист Кулмамбетович;
Автомобиль Hyundai Creta
– Жуманова Аиза Нурдановна;
iPhone 13
– Эгембердиев Арстанбек Мухамедалиевич;
– Хашимова Рызвангуль Хаджи-Муратовна;
– Керимбек уулу Жолдошбек;
– Калбаева Райкан Насрединовна;
– Сайпидинов Илхам Махамадисаевич;
iPhone 12
– Акылбай кызы Элнура;
– Исаева Венера Рыскуловна;
– Жакаева Айжаркын Кочкорбаевна;
– Жанибек уулу Эрдөөлөт;
– Козубекова Касиет Фонаркуловна;
Смартфон Samsung А33
– Тоймуратов Файзулла Раджанович;
– Асанбекова Айжан Асанбековна;
– Исаев Мирсудин Бекстанович;
– Нишанбаев Чынгыз Алибаевич;
– Самаров Сыргак Самарович;
– Осмонов Азамат Аскарович;
– Нурманов Тулкин Бахрамович;
– Самудинов Бек Анарбекович;
– Маметтоктоев Маратбек Жээнчороевич;
– Кожобаева Акмарал Береновна;
Микроволновая печь
– Улугбеков Бекмырза Улугбекович;
– Кубатова Бактыгуль Кубанычбековна;
– Бакытбекова Аэлита Бакытбековна;
– Мамырова Анар Зайнавдуновна;
– Маликов Маматбакыт Сатыбаевич;
Пылесос
– Абдуваитов Аскат Макашевич;
– Жакыпов Кайрат Ажыбекович;
– Усманова Мадина Турсуновна;
– Момунбаев Акылбек Сүйүнаалиевич;
– Акылбек уулу Ыман;
Телевизор
– Каныбекова Бегимай Кенжебековна;
– Мусабекова Бегайым Емилбековна;
– Карыбаев Жылдызбек Муратбекович;
– Масадыкова Бегайым Руслановна;
– Эшимкулова Айзада Медетбековна;
Стиральная машина
– Джусупов Шергазы Сатарбаевич;
– Абдыкаар кызы Бүүсалам;
– Еркебаев Урматбек Аманович
– Эргешов Таалайбек Мамадаминович
– Закиров Замирбек Чолпонбекович
Холодильник
– Таиров Осмонкул Зарипжанович;
– Асанова Алия Тынычбековна;
– Сыдыков Бактыбек Бегалиевич
– Шерова Тойдукан;
– Джаныбеков Жапаркан Суюналиевич;
Путевка в пансионат на Иссык-Куль
– Абдышева Айдай Гамсутовна;
– Узакбеков Амантур Узакбекович;
– Саат уулу Бекболот;
– Доулбеков Медер Алымкулович;
– Ибраимова Айкерим Аскарбековна.
Розыгрыш в прямом эфире транслировался телеканалом "Ала-Тоо 24", а также на странице Facebook и на Youtube-канале ГНС. Мероприятие сопровождалось шоу-программой и концертом с участием артистов эстрады.
Стимулирующая лотерея "Требуй чек – выиграй приз!" проходит в республике с 10 мая.
Официальный сайт лотереи: lottery.salyk.kg.