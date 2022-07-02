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Вручены первые медали имени общественного деятеля Батыш Салиевой

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- Асия Канаева
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции учредило медаль имени выдающегося государственного и общественного деятеля Батыш Салиевой. Как пояснил министр Кудайберген Базарбаев, медаль учреждена к 100-летию Батыш Салиевой, которая 25 лет была министром социального обеспечения Киргизской ССР.

"По сути, она вместе с Исхаком Раззаковым создавала кыргызскую государственность, сформировав ту систему социальной защиты, которую мы сегодня имеем. Поэтому медаль в ее честь станет высшей ведомственной наградой Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Это первая и единственная медаль в сфере социального обеспечения. Получать ее смогут не более пяти человек в год", - сказал министр.

Согласно положению, медалью будут награждаться граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане за добросовестный труд в социальной сфере, внесшие значительный вклад в реализацию государственной политики в области социального обеспечения, гендерного равенства, международного сотрудничества в решении социальных вопросов, за ведение благотворительной деятельности, меценатство, за проявленный гуманизм, за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия, за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, и прочее.

Первую ведомственную медаль вручили дочери Батыш Салиевой.

Также были награждены:

  1. Ашимканов Качкын Шамиевич – ветеран физической культуры и спорта, вице-президент Федерации бокса (Каракол)
  2. Федотова Виктория Борисовна – ведущий специалист Управления труда, социального обеспечения и миграции (Каракол).


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URL: https://www.vb.kg/420031
Теги:
Каракол, награда, медаль, Министерство труда, Кудайберген Базарбаев
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