Детский сад имени Батыш Салиевой открыли в селе Талды-Суу

В селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области открыли детский сад, которому присвоили имя выдающегося государственного деятеля Батыш Салиевой.

Батыш Салиева 25 лет была министром социального обеспечения Киргизской ССР, 7 лет возглавляла профсоюзное движение республики. Именно она сформировала систему социальной защиты, которая существует в Кыргызстане и сегодня.

Ею была создана сеть интернатных учреждений для пожилых, взрослых и детей с инвалидностью по всей стране. Открыто Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий, которые работают до сих пор.

Благодаря Батыш Салиевой был открыт первый в СССР онкологический центр, который и сейчас считается одним из крупнейших в мире.

Новый детский сад в селе Талды-Суу рассчитан на 150 детей.

В открытии приняли участие заместитель руководителя администрации президента Адылбек Касымалиев, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, аким Тюпского района Каныбек Адиев и другие гости.