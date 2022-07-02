Деятелям культуры и искусства присуждены Госпремии КР имени Токтогула

Ряду деятелей культуры и искусства Кыргызстана присуждены Государственные премии КР имени Токтогула. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подписал Указ "О присуждении Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства".

Согласно этого документу, в соответствии со статьей 70 Конституции Кыргызской Республики постановляется присудить Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства за 2020 год:

- художнику Таалайбеку Усубалиеву за серию картин о борьбе медицинских работников и волонтеров с пандемией COVID-19, а также жертвах коронавируса.

- авторскому коллективу Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова за спектакль "Саманчынын жолу":