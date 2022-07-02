Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Деятелям культуры и искусства присуждены Госпремии КР имени Токтогула

196  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ряду деятелей культуры и искусства Кыргызстана присуждены Государственные премии КР имени Токтогула. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подписал Указ "О присуждении Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства".

Согласно этого документу, в соответствии со статьей 70 Конституции Кыргызской Республики постановляется присудить Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства за 2020 год:

- художнику Таалайбеку Усубалиеву за серию картин о борьбе медицинских работников и волонтеров с пандемией COVID-19, а также жертвах коронавируса.

- авторскому коллективу Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова за спектакль "Саманчынын жолу":

  1. актрисе Анаре Сыдыгалиевой за исполнение роли Толгонай;
  2. актеру Данияру Жанжигитову за исполнение роли Майсалбека;
  3. художницу-сценографу Алымгазы Конушбаеву за сценографию постановки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420036
Теги:
награда, президент, премия, театр, художник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  