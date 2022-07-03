На программу развития Каракола из бюджета страны выделят 2 миллиарда сомов. В 2022 году предусмотрено 885 миллионов сомов на реализацию 10 проектов, из них на сегодня выделено уже 70 миллионов. О том, как должен измениться город, рассказали главе государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Мэр Каракола Эрмат Джумаев рассказал, что планируется развивать туризм, промышленность, спорт и образование. Программа включает в себя бюджетообразующие, социальные и инфраструктурные проекты, в числе которых строительство муниципального рынка, который позволит максимально разгрузить основные рынки города и дороги. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов сомов. Планируется строительство мусороперерабатывающего завода, общая стоимость проекта - 135 миллионов сомов.

Мэр сообщил, что в городе есть возможность на базе муниципального предприятия "Дорожное хозяйство" открыть асфальто-бетонный завод и цех по производству железобетонных изделий.

Планируются и ремонт городской инфраструктуры, благоустройство и модернизация социальных объектов, в частности реконструкция городского стадиона и строительство спортивного комплекса.