Зажигательный танец в честь Дня медицинского работника (видео)

Слушатели пилотной программы профессиональной переподготовки по квалификации "Управление здравоохранением" поздравляют кыргызстанцев с Днем медицинского работника!

Видео зажигательного танца появилось на странице Проекта "Укрепление системы управления здравоохранением" в социальной сети Facebook.

Справка "ВБ":

Данный проект нацелен на укрепление системы непрерывного развития знаний и навыков для руководителей организаций здравоохранения. Пилотная программа профессиональной переподготовки по квалификации "Управление здравоохранением" разработана образовательными организациями в области высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Кыргызской Республики при технической поддержке проекта "Автономия организаций здравоохранения" (АОЗ) – Фаза II / "Укрепление системы управления здравоохранением", финансируемого Правительством Швейцарии.