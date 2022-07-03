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Зажигательный танец в честь Дня медицинского работника (видео)

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- Анастасия Карелина
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Слушатели пилотной программы профессиональной переподготовки по квалификации "Управление здравоохранением" поздравляют кыргызстанцев с Днем медицинского работника!

Видео зажигательного танца появилось на странице Проекта "Укрепление системы управления здравоохранением" в социальной сети Facebook.

Справка "ВБ":

Данный проект нацелен на укрепление системы непрерывного развития знаний и навыков для руководителей организаций здравоохранения. Пилотная программа профессиональной переподготовки по квалификации "Управление здравоохранением" разработана образовательными организациями в области высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Кыргызской Республики при технической поддержке проекта "Автономия организаций здравоохранения" (АОЗ) – Фаза II / "Укрепление системы управления здравоохранением", финансируемого Правительством Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/420048
Теги:
праздник, Кыргызстан, медицина
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