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Австрийская партия открыла в центре Вены пивной фонтан

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- Асия Канаева
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Австрийская партия пива открыла на центральной площади Вены Шварценбергплатц пивной фонтан. Политики выступили с такой инициативой еще два года назад (такой пункт был в их предвыборной программе), но установили фонтан лишь сейчас, когда лидер партии решил баллотироваться в президенты. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Фонтан представляет из себя обелиск с четырьмя кранами. В пятницу налить из него алкогольный напиток может любой желающий.

К сожалению, пивной фонтан - это временный "аттракцион". На площади он простоит недолго, после чего его заберут члены партии.

Установить в австрийской столице пивной фонтан партия обещала еще два года назад, когда избиралась в районный совет 11-округа Вены. СМИ предположили, что открыли фонтан именно сейчас, потому что лидер партии Доминик Влазны (псевдоним - Марко Пого) хочет заручиться поддержкой избирателей в преддверии выборов президента Австрии, которые должны состояться нынешней осенью.

Влазны пока не получил статус кандидата. Для этого ему необходимо собрать не менее шести тысяч подписей австрийцев. Политик намерен брать пивной фонтан на все следующие мероприятия партии.

Доминик Влазно - лидер венской панк-рок-группы Turbobier. Партию пива он основал в 2015 году. На последних выборах в нижнюю палату парламента Австрии она набрала всего 0,1 процента голосов по стране и 0,6 процента по столице.


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URL: https://www.vb.kg/420049
Теги:
Австрия, в мире
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