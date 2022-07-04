Королева Великобритании передает часть своих обязанностей принцу Чарльзу

Елизавета II передаст часть королевских обязанностей принцу Чарльзу. Об этом информирует Daily Mail.

Королева Великобритании передаст сыну - принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей. Список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые за десять лет претерпел изменения.

Елизавета II все еще обозначена как глава государства и глава нации. Однако ранее в перечень обязанностей монарха входило 13 пунктов, в том числе, открытие новых сессий парламента, назначение премьер-министра и совершение госвизитов. Теперь вместо конкретных формулировок опубликованы более размытые о том, что "королева выполняет ряд дипломатических и парламентских обязанностей", а также, что она "принимает зарубежных гостей Королевства". Как глава нации Елизавета II будет выполнять обязанности "по необходимости". Вместо конкретных обязанностей опять-таки указаны более обобщенные функции "вдохновлять единство и национальную идентичность", "признавать успехи и достижения", а также обеспечивать поддержку работы граждан от волонтеров до военных.