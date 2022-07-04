Фармацевтическая мафия ликвидирована. Но где дешевые лекарства?

В конце сентября прошлого года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во всеуслышание заявил, что в Кыргызстане выявлена фармацевтическая мафия с участием государственных служащих и врачей

Тогда же начались первые задержания. А теперь в отношении фармацевтических мафиози наконец есть первый судебный приговор.

Первомайский районный суд Бишкека приговор вынес, правда, пока лишь фигуранту, который играл во всей этой нечестной игре далеко не главную роль.

Именно эта женщина, согласившись сотрудничать со следствием в обмен на минимальное наказание, детально расписала преступные схемы, назвала имена и фамилии всех причастных, рассекретила явки и пароли.

Людмила (имя изменено. - Прим. авт.) еще в 2012 году устроилась на работу секретарем в одну из международных фармацевтических компаний. Сделала поистине головокружительную карьеру: через год, в 2013–м, получила должность финансового аналитика. Потом - финансового менеджера. Сразу, по крайней мере, в трех фирмах.

Таких компаний в Кыргызстане было несколько. Почти все турецкого происхождения. И все создавались вроде бы с благородной целью - ввозить из–за границы лекарственные средства и распространять их по всей стране.

Зарегистрировавшись в местных органах юстиции в январе 2019 года, эти компании опутали, как спрут щупальцами, весь фармацевтический рынок республики, привлекая все новых и новых сотрудников - от рядовых фармацевтов и врачей центров семейной медицины до чиновников Минздрава.

Из приговора Первомайского суда:

"Также были дополнительно привлечены сотрудники для офисной (бумажной) и внешней (полевой) работы, а именно медицинские представители по быстрой и гарантированной регистрации лекарственных препаратов данных компаний в Кыргызской Республике, а также финансовые руководители.

Медицинским представителям (регистрационным менеджерам) были выданы денежные средства в сумме от 300 до 3 тысяч 200 долларов для подкупа руководителей и экспертов Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения. Они должны были быстро добиваться положительного рассмотрения вопроса о выдаче регистрационного удостоверения лекарственным препаратам различного содержания, формы и веса.

Через многочисленных медицинских представителей убеждали практикующих врачей и фармацевтов аптек, которые уверяли пациентов в обязательном приобретении и лечении исключительно турецкими препаратами. В результате указанные медицинские работники на постоянной основе получали 10% от стоимости реализованных лекарственных препаратов".

"Реализованных" - читай "навязанных". Проданных пациентам по ценам, как минимум в три раза (а иногда и в десять раз) превышающим их реальную стоимость. В обход аналогов, которые действуют точно так же, но многократно дешевле.

По свидетельству пострадавших:

"Осенью я травмировал ногу и обратился в Центр травматологии и ортопедии в Бишкеке. Врач, осмотревший меня, сказал, что нужно купить эластичный бинт в аптеке у входа. Необходимо было два бинта. В аптеке сказали, что бинт стоит 400 сомов. Дорого, но как не купить, если болит нога? На два бинта, правда, у меня не хватило денег. Взял один, а потом зашел в аптеку возле дома. Там точно такой же эластичный бинт стоил 150 сомов!"

"Когда я была на четвертом месяце беременности, врач сказала мне принимать витамины. Только купить их надо было обязательно в аптеке на первом этаже нашего ЦСМ. Почему именно там? Потому что, сказали мне, только в этой аптеке они оригинальные, а не подделка–пустышка, как в других бишкекских аптеках. Стоили витамины очень дорого, 820 сомов. Но врач сказала: "Скупой платит дважды". И посоветовала не экономить на собственном здоровье.

Насколько я знаю, после возбуждения уголовного дела все лекарства отдавались на экспертизу, и оказалось, что те дорогущие витамины, которые принимала я, по составу ничем не отличаются от таких же, но стоивших на 300 сомов меньше".

Из приговора Первомайского суда:

"По указанию высшего руководства международных турецких фармацевтических компаний была налажена и бесперебойно использовалась система отчетности, проверки и перепроверки реализованных лекарственных препаратов при посильной помощи вышеуказанных практикующих врачей; взамен данные медицинские сотрудники, помимо денежных вознаграждений, дополнительно получали материальные бонусы в виде халатов, канцелярских и иных медицинских товаров".

Досудебная проверка установила причастность к лекарственным махинациям фармацевтов аптечных учреждений и должностных лиц госпиталя и поликлиники участников Великой Отечественной войны, Бишкекского городского эндокринологического диспансера, республиканского центра "СПИД", городской клинической больницы №4.

Работники этих медучреждений, по данным следствия и суда, незаконно получили вознаграждение в общей сложности на сумму 7 миллионов 39 тысяч 371 сом.

Кроме дороговизны лекарственных препаратов и навязывания их пациентам, поставленным в зависимое положение; кроме подкупа экспертов Департамента лекарственного обеспечения, орудовавшие на лекарственном рынке международные фармкомпании серьезно нарушали налоговое законодательство и пытались монополизировать фармакологический сбыт.

Суд признал, что подсудимая Людмила одна из тех, кто "умышленно совершил противоправные действия, охватываемые общим преступным умыслом, направленные на незаконное обогащение, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также охраняемым законом интересам общества и государства".

Подсудимая полностью признала свою вину и подтвердила, что на сотрудничество с досудебным производством пошла добровольно и выполнила все его условия. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи 600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов в доход государства.

У других мафиози все еще впереди - и основательное разбирательство, и судебные процессы, и наказание.

А как же, кстати, цены на лекарства? Нам обещали, что они должны существенно снизиться. Но, к сожалению, ничего подобного не произошло. И не стали лекарственные препараты ввозиться более организованно, под строгим учетом и контролем. В Минздраве честно говорят, что в разгар пандемии разрешили практически бесконтрольный ввоз препаратов от коронавируса. А к ним под шумок присоединились и другие. Не только супердорогие, но и весьма сомнительного качества.

Так что с медицинской мафией еще бороться и бороться. Хватит ли на это сил и воли у нашего государства? Большой вопрос...