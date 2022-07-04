Включите в Алине жизнь!

Алина сидит на стуле и кивает в такт разговора как китайский болванчик. Глаза не выражают ровным счетом ничего. Руками теребит складки платья на животе - Алине со дня на день рожать. Рядом бегают двое малышей - одному три, второму полтора года. Но женщина смотрит на них, как на чужих. Контуженная жизнью, она качается из стороны в сторону и, похоже, не слышит, что происходит вокруг.

- Она пять классов окончила, потом родители отправили в Москву, нянькой к родственникам. Дядя насиловал ее каждый день, но она молчала. Однажды не выдержала, рассказала матери в телефонном разговоре. Та быстро забрала дочь из Москвы, чтобы огласки не было. Но забыть многолетний кошмар девочка не смогла, домой она попала только после кризисного центра. Отношения с матерью не заладились, у нее был новый муж, который тоже поглядывал на падчерицу. Алина вышла замуж за первого, кто предложил. Мужчина оказался из маргинальной среды, пил, избивал ее нещадно. Но двоих детей она родила, скоро появится третий. Инстинкт самосохранения все–таки сработал - после очередного избиения она убежала из дома в чем была, схватив только детей. Сейчас Алина находится у нас в кризисном центре. Мы изменили ее имя для безопасности, - говорит Эльнура. Она, социальный работник государственного кризисного центра, рассказывая о подопечной, старается подбирать корректные формулировки. Но Алина не реагирует на разговор. Ее не смущает, что люди говорят в ее присутствии о ней в третьем лице.

- Проснись, Алина! Где сейчас твои дети? Они же на улицу выскочили! Почему ты не смотришь за ними? - Эльнура пытается растормошить женщину. Та нехотя выходит на улицу и кричит на детей.

- У нее очень слабый родительский инстинкт. Это следствие полученных психологических травм. В таких сложных случаях мы всегда говорим женщине, что ее никто не осудит за то, что она ничего не чувствует к своим детям. Такое бывает, но все можно поправить, работая с психологом, - объясняет Эльнура, пока Алины нет. Через минуту женщина возвращается, держа за руки двух озорных мальчишек.

- А кого ждете? Девочку, мальчика? - спрашиваю у нее.

- Не знаю, на УЗИ не ходила. Без разницы кто, - Алина пожимает плечами.

...В кризисном центре, где находится сейчас Алина, нет условий для содержания новорожденных. И соцработник обратилась к "Вечерке" за помощью в сборе приданого для будущего малыша. Кроватку, коляску и вещи в роддом уже ей подарили. Но впереди масса трат, которые государственный кризисный центр покрыть не может. К тому же находиться здесь она будет только два месяца после родов. Потом неизвестность. Помощь Алине сейчас нужна всесторонняя: жильем, продуктами, вещами, определением старших детей в садик.

Кроме Алины, в центре живут еще шесть женщин, пострадавших от мужей–тиранов. Попадают в убежище они только по ходатайству омбудсмена или по направлению правоохранительных органов, выдавших охранный ордер. Имя героини истории изменено, название и адрес центра также не публикуется, просим отнестись к этому с пониманием. Надеемся, что это не станет поводом для отказа в помощи.

Оказать ее Алине и другим подопечным центра можно, связавшись с администрацией по телефону или WhatsApp: 0(550)–882–955.