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Неожиданно могут возникать удачные варианты. Гороскоп с 4 по 10 июля

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Луна растёт в течение всей неделе что благоприятствует развитию бизнеса, реализации задуманных планов, ремонту и строительству. С понедельника по четверг прекрасное время для посещения парикмахера, мастера маникюрного сервиса, косметолога. Понедельник и вторник благоприятствуют проработке диеты.

Овен – используйте возможности для пополнения казны, совершения покупок, преобразованию дома. Неожиданно могут возникать удачные варианты, которые не будут дожидаться окончания споров с домочадцами и деловыми партнёрами. Жаркие дебаты в доме и не работе лишь создадут видимость деятельности, а в итоге будет потеряно драгоценное время. Пополнив казну, вы сможете позволить себе ремонт или приобретение недвижимости, а также увлекательный летний отдых.

Телец – предаваясь праздным размышлениям и разговорам, вы отдаляетесь от действительности, начиная верить различным слухам и домыслам. Возникшая тревожность может отражаться на здоровье и приводить к опасной рассеянности. Переходите от слов к действиям. Проявив инициативу, вы можете провести серию продуктивных деловых встреч и поездок, а также устроить непродолжительный, но интересный отдых на природе. Ваши предложения поддержат друзья и родственники.

Близнецы – различные знакомые склонны пускать пыль в глаза, рассказывая о перспективах совместных дел, рекламируя различные развлекательные туры или склоняя к покупкам. Вы и без посторонней помощи справитесь с выбором. Прислушиваясь к своей интуиции, вы сможете выбрать направление для инвестиций, совершить полезные покупки и определиться с летним отдыхом. Не связываясь с шумными компаниями, вы устроите восстанавливающий здоровье отдых.

Рак – много времени могут отнять посещения различных инстанций, общение с руководством или влиятельными людьми. На словах они будут готовы вам помочь и поддержать, но дальше красивых обещаний дело может так и не пойти. Сослуживцы, деловые партнёры и друзья не будут обещать золотых гор, но сотрудничество с ними окажется продуктивным. Они неожиданно поддержат ваши предложения. Совместный отдых также сложится интересно, а потому смело предлагайте свои варианты и направляйтесь в летний вояж.

Лев - манящие дали окажутся не столь привлекательными, когда вы окажитесь там. Зарубежный отдых способен доставить немало хлопот, а зарубежные деловые партнёры могут вести двойную игру, давая слишком много обещаний, но не отвечая за свои слова. Растраченные нервы и силы могут привести к ухудшению здоровья. Полученные предложения от руководства и деловых партнёров предоставят шанс для карьерного роста или развития бизнеса, а посещение различных инстанций позволит решить вопросы с документами.

Дева – новые перспективы развития откроют перед вами предложения друзья и новых деловых партнёров. Незапланированные совместные проекты станут началом продуктивного сотрудничества. Удачны дальние поездки, в том числе и развлекательные. Хлопоты ещё могут возникать с деньгами. В решении финансовых вопросов полагаться на кого-либо не стоит. Очередная порция обещаний так и может повиснуть в воздухе, создавая дополнительные растраты из-за ожидания. Решайте финансовые вопросы самостоятельно.

Весы – втягиваясь в обсуждение казалось бы простых вопросов, вы начнёте погружаться в пучину споров, в течение которых всё больше может звучать обвинений, а какие-либо решения так приняты и не будут. Затевать важные разговоры с руководством и деловыми партнёрами сейчас не в ваших интересах. Сосредоточьтесь на финансах и доходах. Вы сможете пополнить казну, а также с выгодой потратить деньги н инвестиции или покупки.

Скорпион – работы может становиться больше, но ни доходов, ни практической пользы от неё не будет. Хлопоты и суета, связанная с дополнительной загруженностью, могут утомить и негативно сказаться на здоровье. Посветите больше времени построению стратегических планов, общению с людьми издалека и летним путешествиям. Созданные новые связи пригодятся в скором времени. От деловых переговоров переходите к летнему отдыху. Не отказывайтесь от неожиданной возможности направиться в летний вояж.

Стрелец – планов громадьё, но все они требуют трат денег. Поддавшись искушениям и профинансировав возникающие планы и желания, вы быстро опустошите казну, навредив при этом ещё и личным отношениям. Легкомысленность и ветреность может породить ревность и разочарования у любимого человека и близких людей. Продолжайте зарабатывать деньги. Благодаря неожиданной дополнительной работе пополнить казну не составит труда.

Козерог – при выборе программы летнего отдыха, либо делового сотрудничества, принимайте первый возникающий вариант. Свежесть и оригинальность решения и станет залогом успеха. Чем больше вы будете размышлять и обсуждать, тем дальше вы будете отдаляться от нужного решения, что может спровоцировать конфликты как с домочадцами. так и деловыми партнёрами.

Водолей – поездки и шквал информации могут вызвать суету, раздражительность и недомогание. Выбирайте наиболее важные встречи и не зависайте в бесконечной переписке, придерживаясь изначальной темы и цели общения. Яркий отдых вы ещё успеете устроить, а пока свободное время посвятите дому и решению накопившихся дел. Вы благополучно справитесь с ремонтом, уборкой, завершите важную работу и уже через неделю благополучно направитесь в путешествия.

Рыбы – склонность к расточительству сохраняется, а потому, несмотря на рост доходов, казна продолжит стремительно пустеть. Пора перекрыть краны, через которые утекают ваши деньги – развлечения, покупки, невеяные эмоциями и различные поспешные инвестиции. Установив контроль за расходованием средств, вы заметите рост своих доходов. Удастся устроить яркий летний отдых и свидания, не соря при этом деньгами. Немного фантазии, оригинальных решений и выбранные маршруты путешествия не опустошат казну, доставив массу положительных эмоций.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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