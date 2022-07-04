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В Канте исчезла плита с именами захороненных участников ВОВ

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- Светлана Лаптева
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Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" побывали в парке "Победы" у комплекса "Солдатенок" в городе Кант, где на братском захоронении двух офицеров не обнаружили на месте плиту с именами и фамилиями захороненных. Плюс на месте не оказалось и звезды, символизирующей огонь памяти. На мраморе остались только следы от клея по силуэту крепежа.

"Мы побывали на месте в выходные. На месте опрос не дал никаких результатов, но сам факт того, что доски с именами нет - удручает. Возможно, плиту разбили, повредили, или просто украли. Но хотелось бы вернуть плиту с именами на место. И мы уже не раз просили провести паспортизацию памятника и захоронения воинов с военкоматами, местной властью, в соответствии с законом, чтобы никто не мог посягнуть на святое. Мы считаем, что это должно быть сделано как положено. Мы надеемся разобраться, что случилось с табличкой. Мэрия города Кант всегда старалась помогать поисковикам, благодаря им и была установлена табличка. Возможно, они не знают о произошедшем", - рассказывают поисковики.

Напомним, ранее наше издание рассказывало об истории поиска, о счастливой истории возвращении имен двух офицеров и потом установке на месте захоронения таблички с именами офицеров, захороненных вначале на кладбище села Люксембург, а потом торжественно перезахороненных в городе Кант в 1976 году.

- Булат Павел Никифорович 789 артполк 251 стрелковой дивизии

- Заварзин Михаил Лаврентьевич.


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URL: https://www.vb.kg/420060
Теги:
ВОВ, Кант, памятник
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