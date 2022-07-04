"В лабораторной службе КР развиваются методы индивидуальной диагностики"

"Если говорить о современных тенденциях лабораторной диагностики, то, безусловно, уровень базовых стандартных тестов кардинально изменился и перешел в другой формат. В предпочтении сейчас индивидуальная диагностика, и вся ценность лабораторных исследований именно в этом", - сказала vb.kg в интервью о развитии лабораторной службы в Кыргызстане заведующая клинико-биохимической лабораторией медицинского центра "ЮРФА" Галина Нишанова.

"Лабораторные показатели не только выявляют какую-то патологию у больного, но по ним можно анализировать, какое влияние на него оказывает назначенное лечение, какой от него эффект у конкретного индивида. В настоящее время, например, пациентам с рисками кардиососудистых нарушений, которые практически составляют примерно половину взрослого населения, назначаются препараты группы дезагрегантов. Но эффективно они работают только в 50% случаев. Получается, что для остальных пациентов прием этих медикаментов бесполезен. Разработанные же методы исследований индивидуальной диагностики однозначно могут подтвердить, препарат эффективен или не эффективен для конкретного человека", - добавила она.

Это касается только определения эффективности лекарств для конкретного пациента?

- Помимо определения эффективности препаратов для конкретного больного, это еще и метаболомика (изучение уникальных химических "отпечатков пальцев" специфичных для процессов, протекающих в живых клетках), и генетика. Таких исследований пока у нас не так много, но в будущем мы будем двигаться именно в этом направлении.

Вы хотите сказать, что лабораторная служба в Кыргызстане старается не отставать от мировых тенденций?

- Масштабы изменений в ней, на мой взгляд, достаточно значительны в нашей республике за последние годы. Основные тенденции и изменения, которые произошли, это - конечно, автоматизация лабораторных исследований, снижение рисков ошибки персонала, электронное документирование, внедрение информационных продуктов и технологий, помогающих лабораторным специалистам контролировать все этапы диагностического процесса.

Еще лет десять назад оснащение центров было другим, и мы были рады любому автомату. Сейчас уже трудно представить себе, как лаборатория может работать без автоматизации, когда нет информационных систем и электронного документирования результатов. Эти позиции я считаю ключевыми, потому что они отражаются на качестве исследований.

Но я бы хотела остановиться на современных лабораторных тенденциях, и насколько мы за ними успеваем. Лабораторная служба - это очень затратная медицинская отрасль, в которую нужно вложить сразу большую сумму средств, чтобы достичь требуемого уровня по качеству и производительности. Это - и приобретение оборудования, и соответствие очень строгим требованиям к службе, и квалификация персонала. Например, в нашей лаборатории установлено оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов, далеко не все лаборатории в нашей стране имеют такое оснащение. Дорогостоящее оборудование premium-класса установлено потому, что оно оправдывает вложенные в него деньги. Благодаря ему повышаются и производительность, и самое главное - качество исследований. Себестоимость, например, биохимических, гематологических исследований на современном оборудовании даже на два порядка дешевле, чем если бы они делались рутинным ручным тестированием.

Если говорить о лаборатории нашего центра - а мы выполняем исследования в области клинической биохимии, гематологии, иммуно-серологии и ПЦР-диагностики, то ее уровень вполне соответствует мировым стандартам. Мы участвовали в медицинских проектах, которые проводились в Кыргызстане по исследованию и наблюдению лечения туберкулезной инфекции. В рамках этих программ участвовали в проведении внешней оценка качества работы, где показали очень хорошие результаты среди более 600 лабораторий стран Европы. Что позволяет уверенно считать, что качество наших результатов высокое.

Сейчас уже проводятся исследования, которые определяют риск онкологических заболеваний и даже генетическую предрасположенность, например, в достижении спортивных результатов…

- Да, в странах с достаточно высоким уровнем медицины при рождении ребенка уже проводится генетическое картирование по всем известным на текущий момент генетическим аномалиям и предрасположенностям к тому или иному заболеванию. Лаборатории будущего будут работать именно на уровне опережения и профилактики болезней. Нам пока кажется, что это еще от нас очень далеко и это нас не касается. Но если с момента рождения человек знает, что ему можно и что нельзя, что у него есть риск развития диабета или онкологии, то он может избежать и эти, и другие заболевания. И тем самым будет трансформироваться его отношение к собственному здоровью, человек будет понимать, что должен чего-то остерегаться и прислушиваться к себе. Такие исследования информируют пациента и дают ему шанс жить активной жизнью более длительный период.

Следующий "лабораторный бум" в Кыргызстане, думаю, будет связан с секвенированием (это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК). Лаборатории готовы установить секвенатор и на нём работать, но запрос на это исследование пока отстает от возможностей. Основная масса наших медицинских специалистов не готова делать запрос на такие исследования. И это одна из причин, почему лабораторная служба в нашей стране не развивается так быстро, как хотелось бы.

На ваш взгляд, чем лаборатории отличаются друг от друга?

- Сравнение спектров предлагаемых исследований не указывает на присутствие каких-то принципиальных преференций – перечень и условия лабораторных услуг достаточно однородные у многих частнопрактикующих медицинских лабораторий. Всё дело в качестве их выполнения. Когда меня спрашивают, как определить, какая лаборатория лучше, я отвечаю, что надо смотреть результаты, которые она имеет в программах сличительных испытаний, и участвует ли в программах внешней оценки качества.

Как это происходит? В лабораторию доставляется материал, его тестируют, выдают результат и сравнивают полученные данные с данными других участников: кто из них провел эти исследования точнее и какие были допущены ошибки. По этим результатам идет оценка качества тест-систем, какие лаборатории показали более надежный результат, а какие работают плохо. Для нас это тоже очень полезная информация при отборе поставщиков.

Для пациента же в принципе неважно, какой аппарат стоит и какое качество ремонта в лаборатории. Ему нужен быстрый, качественный и надежный результат с хорошим сервисом и за меньшие деньги. Понятно, чем меньше будет цена и чем выше качество, тем больше людей будет обращаться. Что касается технологий, то сами специалисты должны думать о том, что будет с лабораторией завтра, что они смогут предложить больным.

У нас, например, бурно прогрессируют вспомогательные репродуктивные технологии.

В лаборатории есть автоматизированный анализатор спермы. Преимущество автоматизированного исследования эякулята в том, что в ходе его оценивается сразу несколько миллионов клеток, и оно, конечно, неоспоримо выше, чем любой подсчет в счетной камере и микроскопический анализ. А сколько может оценить лаборант за одно исследование при любом рутинном стандартном анализе? От 500 до 1000 элементов. Автоматический же анализатор оценивает не только количественные, но и качественные характеристики клеток.

Это эксклюзивный прибор на рынке лабораторных услуг в Кыргызстане. Любое бесплодие начинается с оценки мужской фертильности. Без объективной оценки данного вопроса невозможно установить причины бесплодия в браке. Лаборатория имеет лучший скрининговый тест для определения мужской фертильности в нашей стране.

Но, несмотря на все новейшие технологии, без толковых специалистов ни одной службе не обойтись.

- Конечно. У нас, например, около 30% лаборантов работают больше 10 лет. Мы с удовольствием принимаем молодых специалистов, но чтобы у нас остаться, надо трудиться над собой. Некоторые, заходя в первый раз в лабораторию, даже теряются, когда видят, что в аппаратном зале сидит один лаборант и перед ним стол с пробирками в штативах, а вокруг - оборудование, мониторы с графиками, все мигает и щелкает, как в кабине самолета. Но со временем все приходит в норму, становится понятным и привычным, потому что все сотрудники постоянно учатся на платных и бесплатных обучающих сервисах, и компания поддерживает и оплачивает это обучение.