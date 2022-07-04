Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Подарим Чите новую жизнь!

Пристраивается красивая кошечка по имени Чита. Здоровая. Уже стерилизованная. Одно ушко у Читы короче другого. Но это и делает ее такой особенной! По характеру кошечка очень ласковая. Этой подопечной "Добрых рук" очень срочно нужно найти новый дом, ведь ее время нахождения "на передержке" заканчивается. Не хочется, чтобы Чита вновь оказалась на улице. Если вам нужен друг, и вы готовы подарить нашей кошечке новую жизнь, звоните по следующему номеру телефона: 0(555)158-866.

Ищем хозяина для Челси

vb.kg и "Добрые руки" ищут хозяина для собачки Челси, которую вы можете видеть на фото ниже. Это молодое, очень активное, игривое существо. Хорошая охранница. Собака здоровая и уже стерилизованная (гулять и рожать щенков уже не будет!). Будущему хозяину потребуется проявить немного терпения, пока Челси привыкнет к незнакомому месту. Но потом она будет ему очень преданна. Обращайтесь по телефону: 0(555)108-800.

Станет верным другом

Внимание! SOS! Мы призываем всех неравнодушных жителей нашего города принять участие в судьбе одного котика. В нынешнюю аномальную жару этот бедняга живет на улице – лежит на тротуаре у магазина. Животное мучается от жары и жажды. А ведь он может стать самым лучшим другом кому-нибудь из вас! Если среди наших читателей найдется человек с добрым сердцем, который решит забрать этого хвостатого обитателя нашего города к себе домой, он может позвонить по номеру: 0(555)158-866.

Сама элегантность

Поклонникам черных кошек и котов наверняка понравится наша Ночка. Этой пушистой малышке около двух с половиной месяцев. И уже сейчас она настоящая красавица. А представьте, какой она станет, когда вырастет?! Ночка здоровый, обработанный от паразитов, активный и жизнерадостный котенок. Хотите познакомиться с ней ближе? Тогда набирайте: 0(777)544-949 (Есть WhatsApp).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.