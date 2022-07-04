Министр внутренних дел Улан Ниязбеков провел онлайн совещание

Сегодня, 4 июля, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков провел онлайн совещание по вопросам охраны общественного порядка в период летнего туристического сезона, а также о неотложных мерах по поддержанию правопорядка в период праздника Курман айт.

Подробно обсуждалась деятельность руководителей служб, городских и областных управлений.

Глава МВД поставил ряд задач. В своем выступлении он подчеркнул, что прием отдыхающих в туристических зонах страны, идет полным ходом. Во избежание конфликтных ситуаций, личному составу поручено проводить профилактические -разъяснительные мероприятия с администрациями, сотрудниками охраны и обслуживающим персоналом пансионатов и баз отдыха.

"Нельзя допускать правонарушения и преступления в туристических зонах, общественных местах. Кроме того, милиция должна быть вежлива с людьми и оперативно решать вопросы граждан, обратившихся за помощью. Сотрудники обязаны защищать права любого человека, оказывать своевременное содействие, независимо от социального или иного статуса. Оказание помощи

населению и разрешение жалоб в рамках своих полномочий является первоочередной задачей. Сотрудники, своевременно не реагирующие на сообщения и заявления о правонарушениях, ненадлежащим образом исполняющие свои обязанности, вместе с руководителями, подлежат строгим дисциплинарным мерам. Милиционеры, обеспечивающие безопасность дорожного движения, непосредственно работают с гражданами, требую быть вежливыми, уважительными, тактичными. Данные требования довести до сведения всего личного состава республиканской милиции. Главная цель – безопасность отдыхающих в туристический сезон", – сказал Улан Ниязбеков.

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения поручено проводить эффективную профилактическую работу с местными органами власти, средствами массовой информации, представителями перевозчицкой отрасли, министерствами и ведомствами, айыл окмоту, главами сел и туристическими организациями. Каждый

руководитель непосредственно обязан обеспечить стабильность в стране, защиту прав граждан, создание условий для мирного проживания народа.

Министр отметил, что необходимо действовать оперативно при разрешении любой провокационной информации, фактов дестабилизации общественно-политической обстановки среди населения, разжигания приграничной, межнациональной или религиозной вражды, сохранения внутренней безопасности страны и защиты от возможных угроз извне.

Необходимо самым решительным способом пресекать провокационные действия, в том числе используя интернет - ресурсы и социальные сети.

Требуется усилить оперативные мероприятия по раскрытию преступлений, которые негативно влияют на условия жизни граждан, такие как: кражи, скотокрадство, квартирные кражи и другие подобные преступления.

"В рамках, рассмотренных на сегодняшнем совещании вопросов хочу подчеркнуть, что необходимо строго выполнять поставленные задачи и поручения, устранять недостатки и незамедлительно предпринимать действия

по решению проблем на местах", - сказал Улан Ниязбеков, подводя итоги онлайн совещания.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, профилактики правонарушений и преступности, а также недопущения правонарушений среди личного состава, в преддверие празднования Курман айт, 9 июля 2022 года, сотрудники милиции должны проводить усиленные рейдовые мероприятия оперативно-профилактического характера для недопущения преступлений и правонарушений в общественных местах.

Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в республике, в праздничные дни будут около 8 тысяч милиционеров и около 1300 сотрудников будут задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, на 1100 специальных постах.

В работе заседания в онлайн режиме приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош.