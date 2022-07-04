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Марату Токтоучикову суд вынес приговор

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Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор экс-главе Ассоциации Казахстана в Кыргызстане Марату Токтоучикову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, Токтоучиков признан виновным по статье 307 ("Госизмена") УК КР и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Приговором Первомайского районного суда Бишкека от 27 июня 2022 года Т.М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Напомним, в апреле 2021 года сотрудники ГКНБ задержали двух граждан КР по подозрению в госизмене. Одним из задержанных был политолог Марат Казакпаев, второй - экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков.

Марат Казакпаев скончался в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/420068
Теги:
суд, Кыргызстан, активисты
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