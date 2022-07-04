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В Бишкеке на ремонт закроют отрезок улицы Скрябина

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- Жан Алиев
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Об этом сообщает столичный муниципалитет. По данным мэрии, как сообщают в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 4 июля на ремонт закроют отрезок улицы Скрябина от улицы Жукеева-Пудовкина до Карагандинской.

В рамках ремонта, который проводится в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств КНР также снесут заборы и хозпостройки, попадающие под реконструкцию.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будут улицы Медерова и Джантошева.

В планах завершить работу к концу июля этого года.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства, просит с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/420074
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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