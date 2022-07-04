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Курманбек Бакиев: Я готов ответить на все вопросы судей и следователей

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- Бакыт Басарбек
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Бывший президент КР Курманбек Бакиев выразил готовность в режиме онлайн участвовать в судебных процессах по его делу, а также в случае необходимости ответить на все вопросы следователей из Кыргызстана. Об этом он заявил в интервью отечественному изданию "Жаны Ордо".

По его словам, кыргызстанские представители фемиды и правоохранительных органов могли бы последовать примеру лондонского суда.

"Я готов участвовать в любом международном суде. Ради того, чтобы моя фамилия осталась чистой на страницах истории и оправдаться перед нашим народом я готов на все. Я бы хотел, чтобы и после нас мои внуки носили нашу фамилию с высоко поднятой головой. Я человек, который не убегает от правды, так как жажду справедливости. Я еще даже не видел решений судов в отношении меня. Хотя руководство страны знает, где я живу. Никто не спросил меня на счет обвинении в адрес меня. Сегодня руководители многих стран общаются друг с другом посредством онлайн. Почему в Кыргызстане нельзя будет провести судебный процесс как в Лондоне? При желании ведь можно. По крайней мере я буду благодарен", - сказал Бакиев.

Бывший президент рассказал, что в Лондоне ранее проходил судебный процесс в отношении его сына Максима Бакиева по иску Шона Дейли, где он был опрошен судьей в режиме онлайн.


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URL: https://www.vb.kg/420078
Теги:
Курманбек Бакиев, суд, Кыргызстан, следствие
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