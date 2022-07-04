Бакыт Бакетаев: Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды принимать нет нужды

Недавно основатель KLOOP.KG Бектур Искендер на своей странице в Facebook написал пост о том, что он надеется, что когда-нибудь сумеет организовать в Бишкеке ЛГБТ-парад. Эта его публикация стала предметом обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что в Кыргызстане пора принимать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Политолог Бакыт Бакетаев в комментарии vb.kg выразил мнение, что подобная законодательная инициатива была бы не совсем полезной.

"Кыргызстан – это остров демократии. Такое сложилось реноме нашей страны. И, действительно, наше общество достаточно созрело и регулирует само себя. Не думаю, что есть необходимость принимать такой закон. Если появится какой-то законодательный запрет в отношении ЛГБТ, то потом появится закон, например, об обязательном ношении мужчинами бороды и т.д.", - говорит эксперт.

По его мнению, ограничения могут дать обратный эффект.

"Достаточно общественного мнения, достаточно какого-то нашего самосознания. Думаю, что излишне законодательно закреплять такие вещи", - считает Бакетаев.

При этом, он убежден, что в Кыргызстане бессмысленно пропагандировать какие-то нетрадиционные отношения.

"Даже если они [представители ЛГБТ] будут агитировать, у нас это не пройдет. У нас восточная философия, другое мышление. Это там, на Западе, возможно, а у нас нет", - резюмирует политолог.