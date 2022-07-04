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Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиёевым

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 4 июля, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона с большой тревогой восприняла происходящие события в Узбекистане.

Он подчеркнул, что благодаря своевременным, решительным и скоординированным действиям удалось обеспечить нормализацию ситуации в Каракалпакстане и не допустить ее дальнейшей эскалации.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что итоги конституционных реформ в Узбекистане заложат прочную основу для обеспечения стабильности и будут служить надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий страны.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев также обсудили подготовку и повестку предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано на 21 июля в Кыргызстане. Все лидеры центральноазиатских стран уже приняли приглашение принять участие в данном мероприятии.


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URL: https://www.vb.kg/420082
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