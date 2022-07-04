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Остров из влажных салфеток изменил русло Темзы

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- Алина Мамаева
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Русло течения Темзы немного изменилось из-за искусственного острова, состоящего из использованных влажных салфеток, сообщает The times

Он размером с два теннисных корта и местами достигает метровой толщины.

Власти Великобритании не раз призывали жителей отказаться от влажных салфеток и даже хотели их запретить. Люди смывают это средство гигиены в канализацию, но оно там не растворяется и в итоге скапливается в Темзе.

Экологи говорят, что влажные салфетки вредят не только самой реке, но и всей водной экосистеме, потому что в них много пластика. Влажные салфетки составляют 90 процентов твердых жировых отложений, которые находят в канализации


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URL: https://www.vb.kg/420084
Теги:
Великобритания, экология, мировые новости
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