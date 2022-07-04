В Бишкеке демонтировали более 50 рекламных вывесок

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекция совместно со спецподразделением "Тазалык" расчистили улицы Баялинова, М.Ганди и проспект Жибек-Жолу от рекламных штендеров, баннеров и вывесок. Всего на месте демонтировано 54 единицы.

Также продолжается борьба с противниками чистоты и порядка. За несоблюдение чистоты наложен штраф по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на компанию "Роял Констракшн" по улице Жумабека №173.

За нарушение правил использования земель согласно статье 239 наложен штраф на Асанкан у. А. по адресу: Городок строителей №16.