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В Бишкеке демонтировали более 50 рекламных вывесок

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекция совместно со спецподразделением "Тазалык" расчистили улицы Баялинова, М.Ганди и проспект Жибек-Жолу от рекламных штендеров, баннеров и вывесок. Всего на месте демонтировано 54 единицы.

Также продолжается борьба с противниками чистоты и порядка. За несоблюдение чистоты наложен штраф по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на компанию "Роял Констракшн" по улице Жумабека №173.

За нарушение правил использования земель согласно статье 239 наложен штраф на Асанкан у. А. по адресу: Городок строителей №16.


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URL: https://www.vb.kg/420085
Теги:
мэрия, Бишкек, незаконная реклама
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