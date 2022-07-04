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Асфальтом с запахом клубники уложили дорогу под Петербургом

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- Алина Мамаева
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Во Всеволожском районе Ленинградской области уложили 700 метров асфальта с запахом клубники. Ароматизированный участок находится на региональной трассе от Магнитной до поселка Морозова, пишет "Интерфакс".

"С таким предложением обратились подрядная организация, это их собственная разработка. Многим людям не нравится запах перегретого битума, который разносится в процессе ремонта, поэтому решили попробовать", - сообщили в пресс-службе областного дорожного комитета.

По словам ремонтирующей дорогу компании, ароматизатор не влияет на качество асфальтобетонной смеси.


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URL: https://www.vb.kg/420086
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