Футболист сборной Кыргызстана претендует на медали чемпионата Беларуси

Неплохой сезон в составе белорусского клуба "Неман" из Гродно проводит полузащитник сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров.

Игрок, выступающий на позиции атакующего хавбека, вместе со своим клубом, за который играет с февраля прошлого года, претендует сразу на два серьезных достижения в текущем белорусском футбольном сезоне.

Во-первых, "Неман" Шукурова считается одним из претендентов на медали чемпионата страны. Несмотря на то, что гродненцы пока занимают лишь седьмую строчку в таблице первенства, беттинг-эксперты верят в то, что коллективу по силам "зацепиться" за тройку призеров, и среди них аналитики известной компании Винлайн, где внимательно следят за перипетиями в белорусской Высшей лиге. Тем любителям футбола, которые желают использовать свои бонусы Винлайн, позволяющие получить дополнительное вознаграждение от букмекера, именно на попадании "Немана" в тройку призеров, стоит знать, что сейчас шансы на это – более 30% вероятности. Что кажется вполне солидным показателем на данном этапе сезона.

Кроме того, различные бонусы ведущих букмекеров, список которых доступен на сайте Фаворит, можно использовать и для пари на итог розыгрыша Кубка Беларуси в 2022-м году. И там команда киргизского футболиста Алимардона Шукурова также на видных ролях. "Неман" уже вышел в 1/8 финала, где в конце июля сыграет с дзержинским "Арсеналом". И эксперты видят гродненцев не только фаворитами этой пары, но и одними из четырех главных фаворитов в битве за трофей в целом.

Стоит отметить, что Алимардон Шукуров в текущем сезоне является весьма заметным звеном в игровой цепи своей команды. Выступая на позиции атакующего хавбека с периодическими смещениями на левый фланг, игрок сборной Кыргызстана уже успел записать себе в актив 18 проведенных поединков в чемпионате и кубке Беларуси, а также 6 голевых передач на партнеров в этих матчах.

Для сравнения, в прошлой кампании Шукуров провел за "Неман" всего 24 матча во всех турнирах и сделал лишь два "ассиста". При этом футболист забил еще и два мяча. Но статистику по этому показателю у Алимардона еще есть время улучшить в нынешнем сезоне.