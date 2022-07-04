В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа

Сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении грабежа.

В УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы Д.А. с просьбой принять меры в отношении И.Р., который 29 июня 2022 года примерно в 4 часов проникнув в дом заявительницы открыто завладел мобильным телефоном марки "Редми", после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 206 (Грабеж) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района был установлен и задержан подозреваемый И.Р. 1981 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.