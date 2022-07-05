Погода
$ 81.68 - 82.68
€ 83.87 - 84.87

Все очень хотят на Иссык–Куль. Но...

2534  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После ковидного кризиса все очень ждали этого летнего туристического сезона, и в основном, конечно, в иссык–кульской зоне. Учитывая мировые санкции, наши туристические чиновники, рассчитывали на увеличение до 2 миллионов гостей из России, других стран. Сейчас, в такую жару, охватившую Европу и Центральную Азию, кажется, ничего не может быть лучше прохладной и прозрачной озерной водички, снежных вершин окружающих гор. Оправдаются ли эти ожидания?

Жизнь в Приозерье

Погода стоит потрясающая. Озеро блестит своим знаменитым серебром под солнцем. Отдыхающего народа на берегах, особенно известных центров, где более–менее высок уровень сервиса, достаточно много. Более мелкие гостевые дома с совсем средним уровнем обслуживания (бывают и туалеты во дворе) пока только отчаянно рекламируют себя в сетях. Судя по всему, никакого особого рывка в комфортабельности за годы простоя сделано не было.

Всю информацию о том, как они работают и сколько стоит отдых в них, можно получить в сетях. Однако там же немало недовольств со стороны отдыхающих. Как, например, видеофакты о кучах мусора в самой Чолпон–Ате, о том, как местные жители даже стирают ковры в озере и пытаются сделать из него баню. Но самой фишкой стала драка в элитном центре отдыха "Радуга". По ее результатам задержали 18 человек. В милиции говорят, что трое отдыхающих принимали гостей на пляже. Один из них помочился в озеро. Сотрудники службы безопасности сделали замечание, конфликт перерос в драку. При этом милиция утверждает, что событие не имеет никакого отношения к президентскому указу об открытии пляжей для местного населения. И тем не менее эта мера по–прежнему вызывает споры. И драка в "Радуге" произошла именно с посторонними, причем отдыхающие этого комплекса были в шоке от всего этого и вряд ли будут чувствовать себя спокойно на золотом песочке.

- С курортно–оздоровительными учреждениями проведена работа по демонтажу ограждений на берегах озера. Была создана специальная межведомственная комиссия и проведен мониторинг. В целом все руководители пансионатов согласны с необходимостью открывать пляжи, - сообщила Динара Акматова, первый заместитель акима Иссык–Кульского района.

По ее словам, с 1 июля доступ должен быть открыт везде на побережье.

- В ряде здравниц ограждение на пляже останется в связи с безопасностью отдыхающих и предупреждения захода скота. Но там можно будет пройти через калитку. Она должна оставаться открытой с 7.00 до 21.00, - уточнила замакима.

- За первый месяц лета иссык–кульские пансионаты заполнились только на 50 процентов. В основном едут туристы из Казахстана и России. Есть гости и из дальнего зарубежья, но у меня сложилось впечатление, что большей частью они приехали в рамках каких–то мероприятий, - рассказала "Вечерке" Динара Акматова.

По ее словам, на сегодня работают 132 пансионата, хотя в общем в районе больше 180 курортно–туристических объектов.

Спасительный фонд

Для исправления ситуации кабинет министров создал целый "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике". И недавно представители этой организации провели пресс–конференцию, на которой рассказали, как будут превращать страну в туристическую мекку, известную во всем мире.

Президент фонда Елена Калашникова перечислила главные проблемы туристической отрасли КР.

- Первая - информационная. О Кыргызстане в достаточной мере не знают за рубежом. Внутри страны также информационный вакуум. Вторая - инфраструктурная. Третья - системно–аналитическая. У нас нет информации о том, сколько и каких именно культурно–исторических и природных памятников есть в республике. Наша задача их систематизировать, чтобы понять, представителям каких стран и что именно будет интересно. И четвертая - создание комфортных условий для турбизнеса. Туризм должен стать ведущей отраслью нашей экономики, - считает она.

Для повышения узнаваемости республики на международном уровне фонд провел роуд–шоу для туроператоров: в ОАЭ (Дубай) и Индии (Нью–Дели и Мумбай). Подписан ряд документов о сотрудничестве с туроператорами. В связи с этим в этом году ждут увеличения потока туристов из этих стран.

Кроме того, аналогичные роуд–шоу хотят организовать также в России и Республике Корея.

Для улучшения инфраструктурной составляющей на самых оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах республики строят 68 точек отдыха (RestPoint).

Как рассказала Калашникова, уже к концу 2022 года планируется открыть 21 точку отдыха в разных концах страны.

- В RestPoint будут душевые туалеты, кафе, магазины, в которых можно будет приобрести продукты. На этих "точках" люди смогут зарядить гаджеты и даже электромобили. И, конечно же, получить всю необходимую информацию, - пояснила Елена.

Наряду со строительством точек отдыха ведется работа по обустройству в семи областях страны экотроп. Они должны быть оборудованы опять же туалетами, урнами для мусора, информационными стендами. В планах фонда уже в 2022 году установить указатели ко всем туристическим объектам и достопримечательностям.

Кроме того, фонд пытается добиться того, чтобы уже к концу лета туристы, прибывающие в Кыргызстан, могли получать погранпропуска оперативно и в режиме онлайн.

Это необходимо, поскольку часть туристических объектов Кыргызстана находится в приграничных зонах. Чтобы увидеть их, гостям страны необходимо получать пограничные пропуска. Зачастую на это уходит так много времени, что гости просто отказываются от поездки.

- Чтобы посетить, например, Хан–Тенгри, нужно получить разрешение. Согласно официальным данным, эта процедура занимает три дня. Но в реальности все гораздо сложнее. Человек получит документ лишь спустя недели три. И мы сейчас ведем работу над тем, чтобы упростить срок их оформления до минимума, - пояснила Елена Калашникова. -Еще одно нововведение: шаттл–басы (экспресс–автобусы) с надписью "Go bus", которые уже с начала июля будут доставлять туристов из международного аэропорта "Манас" в Бишкек и обратно.

Сейчас прибывающие в нашу страну гости добираются в столицу на такси. Фонд хочет создать альтернативу этому виду перевозок и запустить шаттл–басы. Эти автобусы будут ходить круглосуточно по расписанию. Оно будет согласовываться с прибывающими в Бишкек авиарейсами, - пояснила Елена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420096
Теги:
туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль, пансионат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  