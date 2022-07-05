Все очень хотят на Иссык–Куль. Но...

После ковидного кризиса все очень ждали этого летнего туристического сезона, и в основном, конечно, в иссык–кульской зоне. Учитывая мировые санкции, наши туристические чиновники, рассчитывали на увеличение до 2 миллионов гостей из России, других стран. Сейчас, в такую жару, охватившую Европу и Центральную Азию, кажется, ничего не может быть лучше прохладной и прозрачной озерной водички, снежных вершин окружающих гор. Оправдаются ли эти ожидания?

Жизнь в Приозерье

Погода стоит потрясающая. Озеро блестит своим знаменитым серебром под солнцем. Отдыхающего народа на берегах, особенно известных центров, где более–менее высок уровень сервиса, достаточно много. Более мелкие гостевые дома с совсем средним уровнем обслуживания (бывают и туалеты во дворе) пока только отчаянно рекламируют себя в сетях. Судя по всему, никакого особого рывка в комфортабельности за годы простоя сделано не было.

Всю информацию о том, как они работают и сколько стоит отдых в них, можно получить в сетях. Однако там же немало недовольств со стороны отдыхающих. Как, например, видеофакты о кучах мусора в самой Чолпон–Ате, о том, как местные жители даже стирают ковры в озере и пытаются сделать из него баню. Но самой фишкой стала драка в элитном центре отдыха "Радуга". По ее результатам задержали 18 человек. В милиции говорят, что трое отдыхающих принимали гостей на пляже. Один из них помочился в озеро. Сотрудники службы безопасности сделали замечание, конфликт перерос в драку. При этом милиция утверждает, что событие не имеет никакого отношения к президентскому указу об открытии пляжей для местного населения. И тем не менее эта мера по–прежнему вызывает споры. И драка в "Радуге" произошла именно с посторонними, причем отдыхающие этого комплекса были в шоке от всего этого и вряд ли будут чувствовать себя спокойно на золотом песочке.

- С курортно–оздоровительными учреждениями проведена работа по демонтажу ограждений на берегах озера. Была создана специальная межведомственная комиссия и проведен мониторинг. В целом все руководители пансионатов согласны с необходимостью открывать пляжи, - сообщила Динара Акматова, первый заместитель акима Иссык–Кульского района.

По ее словам, с 1 июля доступ должен быть открыт везде на побережье.

- В ряде здравниц ограждение на пляже останется в связи с безопасностью отдыхающих и предупреждения захода скота. Но там можно будет пройти через калитку. Она должна оставаться открытой с 7.00 до 21.00, - уточнила замакима.

- За первый месяц лета иссык–кульские пансионаты заполнились только на 50 процентов. В основном едут туристы из Казахстана и России. Есть гости и из дальнего зарубежья, но у меня сложилось впечатление, что большей частью они приехали в рамках каких–то мероприятий, - рассказала "Вечерке" Динара Акматова.

По ее словам, на сегодня работают 132 пансионата, хотя в общем в районе больше 180 курортно–туристических объектов.

Спасительный фонд

Для исправления ситуации кабинет министров создал целый "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике". И недавно представители этой организации провели пресс–конференцию, на которой рассказали, как будут превращать страну в туристическую мекку, известную во всем мире.

Президент фонда Елена Калашникова перечислила главные проблемы туристической отрасли КР.

- Первая - информационная. О Кыргызстане в достаточной мере не знают за рубежом. Внутри страны также информационный вакуум. Вторая - инфраструктурная. Третья - системно–аналитическая. У нас нет информации о том, сколько и каких именно культурно–исторических и природных памятников есть в республике. Наша задача их систематизировать, чтобы понять, представителям каких стран и что именно будет интересно. И четвертая - создание комфортных условий для турбизнеса. Туризм должен стать ведущей отраслью нашей экономики, - считает она.

Для повышения узнаваемости республики на международном уровне фонд провел роуд–шоу для туроператоров: в ОАЭ (Дубай) и Индии (Нью–Дели и Мумбай). Подписан ряд документов о сотрудничестве с туроператорами. В связи с этим в этом году ждут увеличения потока туристов из этих стран.

Кроме того, аналогичные роуд–шоу хотят организовать также в России и Республике Корея.

Для улучшения инфраструктурной составляющей на самых оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах республики строят 68 точек отдыха (RestPoint).

Как рассказала Калашникова, уже к концу 2022 года планируется открыть 21 точку отдыха в разных концах страны.

- В RestPoint будут душевые туалеты, кафе, магазины, в которых можно будет приобрести продукты. На этих "точках" люди смогут зарядить гаджеты и даже электромобили. И, конечно же, получить всю необходимую информацию, - пояснила Елена.

Наряду со строительством точек отдыха ведется работа по обустройству в семи областях страны экотроп. Они должны быть оборудованы опять же туалетами, урнами для мусора, информационными стендами. В планах фонда уже в 2022 году установить указатели ко всем туристическим объектам и достопримечательностям.

Кроме того, фонд пытается добиться того, чтобы уже к концу лета туристы, прибывающие в Кыргызстан, могли получать погранпропуска оперативно и в режиме онлайн.

Это необходимо, поскольку часть туристических объектов Кыргызстана находится в приграничных зонах. Чтобы увидеть их, гостям страны необходимо получать пограничные пропуска. Зачастую на это уходит так много времени, что гости просто отказываются от поездки.

- Чтобы посетить, например, Хан–Тенгри, нужно получить разрешение. Согласно официальным данным, эта процедура занимает три дня. Но в реальности все гораздо сложнее. Человек получит документ лишь спустя недели три. И мы сейчас ведем работу над тем, чтобы упростить срок их оформления до минимума, - пояснила Елена Калашникова. -Еще одно нововведение: шаттл–басы (экспресс–автобусы) с надписью "Go bus", которые уже с начала июля будут доставлять туристов из международного аэропорта "Манас" в Бишкек и обратно.

Сейчас прибывающие в нашу страну гости добираются в столицу на такси. Фонд хочет создать альтернативу этому виду перевозок и запустить шаттл–басы. Эти автобусы будут ходить круглосуточно по расписанию. Оно будет согласовываться с прибывающими в Бишкек авиарейсами, - пояснила Елена.